Planica . Kot je pojasnil Tadej Curk, ki je poleg Aleša Šafariča avtor razstave, je Muzej športa že v začetku leta v sodelovanju z Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani pripravil razstavo Srebrne igre 1984, s katero je zaznamoval 40. obletnico največjega športnega dogodka, ki je bil organiziran na tleh nekdanje Jugoslavije. Pri organizaciji ter izvedbi olimpijskih iger, ki so potekale med 8. in 19. februarjem v Sarajevu, so aktivno sodelovali tudi Slovenci. Številni slovenski športni delavci so prevzeli ključna mesta pri pripravi tekmovališč in skrbi zanje.

Tako so vlogo Slovencev v celotnem olimpijskem dogajanju prikazali že na razstavi v Ljubljani, na kateri pa niso mogli predstaviti vseh predmetov in fotografij, ki bi si jih želeli. Zato so zdaj pripravili še razstavo, na kateri želijo posebej predstaviti planiški prispevek igram. Del razstave, ki je na ogled v stavbi nordijskega centra, prikazuje predmete, vtise, spomine in pripetljaje, ki so jih doživljali delavci iz Planice, športniki v nordijskih panogah ter fotoreporterji. Na zunanjem delu razstave na ploščadi pa so na ogled izbrane fotografije Nina Mihaleka, ki je bil v Sarajevu vodja Sonyjeve odprave za testiranje nove kamere, poleg tega pa je imel tudi eno najvišjih akreditacij za medije. Mihalek je v svoj objektiv ujel dogajanje in vzdušje olimpijskega Sarajeva.

Razstava bo v Planici na ogled do konca leta.