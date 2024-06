Bled. »Poleg klasičnih in jazzovskih koncertov smo letos veliko pozornosti posvetili poeziji, šansonu, komediji, jazzu, celo terapiji za pare (BosaZnova) in odlični etno zasedbi Armenian Spirit, ki je projekt pianista Karena Asatriana. Vse skupaj pa v tem smislu povezuje slikarska razstava bratov Poklukar Od portreta do karikature,« je o letošnji festivalski izdaji dejal umetniški vodja Jernej Brence.

Na otvoritveni večer 1. julija v Festivalno dvorano prihaja Iztok Mlakar s predstavo Pegule, v tradiciji ​commedie dell'arte, v režiji Vita Tauferja. Jure Tori v Festivalno dvorano Bled vabi s koncertom Satori 4. julija. Tokrat bo harmoniko zamenjal za klavir rhodes, wurlitzer in orgle hammond​, s seboj pa bo pripeljal pevko Ursulo Luthar, kitarista Primoža Grašiča, kontrabasista Wolframa Derschmidta ter trobentača Gerharda Orniga. Za zvokovno podobo, pravo energijo ter ritem je poskrbel producent in DJ Jamirko.

Petega julija se bo občinstvu predstavil kantavtor, šansonjer, pesnik in vizualni umetnik Tomaž Hostnik, in sicer ob spremljavi prekaljenih glasbenikov, Matica Plemenitaša (kitara, vokal), Gregorja Kolarja (ritem kitara, vokal), Jake Krušiča (bas) in Gregorja Hrovata (bobni, vokal). Šestega julija sledi koncert zasedbe Patetico v postavi Dejan Berden (klavir), Nika Perunović (vokal), Tadej Kampl (kontrabas) in Janez Gabrič (bobni).

Londinium, eden najbolj vsestranskih in uspešnih londonskih komornih zborov, bo s koncertom 7. julija na Bledu z glasbenim vodjem Andrewom Griffithsom debitiral v Sloveniji. Zbor je še posebej znan po živahnih in vznemirljivih a cappella izvedbah del. Milan Stanisavljević, slovenski pianist srbskih korenin, profesor in predstojnik jazzovskega oddelka na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, pa bo 8. julija predstavil svoj novi studijski album z naslovom Inner Light.

Enajstega julija bo nastopil dvojec BosaZnova – Vanja in Matjaž Romih s svojimi igrivimi, lahkotnimi, romantičnimi, hudomušnimi in predvsem avtentičnimi skladbami v ritmu bossa nove. Trinajstega julija sledi etno koncert Karena Asatriana & Armenian spirit. Gre za kombinacijo osnovnih armenskih sestavin z džezovskimi začimbami. Med skladbami izstopa Molitveno kolo, ki ga je Asatrian napisal ob stoletnici genocida nad Armenci.

V cerkvi svetega Martina bosta tudi tokrat dva koncerta. Carmen je letošnji projekt ansambla violončelov Cello Attacca!!, ki letos praznuje 10. obletnico delovanja in bo na sporedu 12. julija, festival Bled 2024 pa bo sklenil Violinski ansambel Festivala Bled. Organizatorji poleg koncertov na večjih prizoriščih pripravljajo še štiri butične koncertne večere v Grand Hotelu Toplice 2., 3., 9. in 10. julija.