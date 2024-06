Lanskoletno zmago brani Danec Jonas Vingegaard, ki je po hudi poškodbi na začetku sezone pripravljen na dirkanje. Šestindvajsetič se bo Tour začel izven Francije, prvič pa bo start v Italiji – v Firencah – kjer so kolesarji na predstavitvi ekip doživeli izjemno lep sprejem. »Čeprav gre za najbolj pričakovan Tour zadnjih let z najboljšo četverico na svetu (Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in Primož Roglič, op. p.), bo Tadej Pogačar dirko sebi v prid obrnil v prvih štirih dneh,« so skoraj enotne napovedi številnih kolesarskih strokovnjakov.