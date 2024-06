Italijani tako kot na zadnjem turnirju rednega dela v Ljubljani tudi v Lodžu niso igrali s polno postavo. Njihovi glavni zvezdniki so ostali doma, pripravljajo se na olimpijske igre, kljub temu pa so nudili odličen odpor popolni francoski ekipi. Vodili so že z 2:1, a nato izgubili dva izenačena niza in morali čestitati tekmecem.

Pri Francozih je bil z 28 točkami najučinkovitejši Jean Patry, Trevor Clevenot jih je dodal 20. Pri Italijanih jih je Mattia Bottolo dosegel 18. Francozi so bili od tekmecev boljši predvsem v bloku, z njim so dosegli 13 točk, štiri od njih Nicolas Le Goff.

V zadnjem četrtfinalu (začetek ob 20.uri) se bo Slovenija, zmagovalec rednega dela lige, merila z Argentino, boljši s te tekme se bo v polfinalu boril z Japonsko.