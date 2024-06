»Ne vem, kaj je povedal, ampak mislim, da niti sam ne ve," je med soočenjem Bidnov zmeden odgovor na eno od vprašanj voditeljev televizije CNN označil Trump, ki je s svojim nastopom izpolnil pričakovanja, čeprav je po štetju analitikov televizije CNN in drugih v uri in pol nanizal več kot 30 laži ali zavajanj.

Vendar pa so devet lažnih ali napačnih izjav pripisali tudi Bidnu, ki je s hripavim glasom - domnevno zaradi prehlada - in nerazumljivimi, zmedenimi odgovori potrdil strahove demokratov, da pri svojih 81 letih ni več kos nalogi. Med soočenjem je zamudil več priložnosti, da jasno zavrne Trumpova običajna pretiravanja glede gospodarstva, zunanje politike, pravice do splava in priseljevanja v ZDA.

Trump je med drugim trdil, da ZDA nikoli v zgodovini ni šlo tako dobro kot v času njegove vladavine, krivdo za napad njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2020 pripisal demokratski voditeljici Nancy Pelosi in trdil, da bi demokrati ubijali novorojenčke. Vendar pa si je njegov volilni štab oddahnil, saj je bil za svoje standarde presenetljivo zadržan in je ostal pri glavnih sporočilih.

Biden izgubljal tok misli

Biden je po tednu dni priprav na soočenje skušal nizati dejstva, vendar je pri tem redno izgubljal tok misli. »Demokrati so se zbudili v nočno moro,« se glasi naslovnica medija Politico, v podobnem slogu pa so soočenje opredelili tudi drugi mediji.

»Morda je imel res slab začetek,« je po soočenju dejala podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki bi bila naslednja na vrsti za prevzem kandidature, vendar se velika večina demokratov zaveda, da zaradi izjemno nizke stopnje priljubljenosti med volivci pomeni še slabšo izbiro za demokrate kot Biden.

Nekdanja prva dama Kalifornije iz Kennedyjevega klana Maria Shriver je na mediju X objavila zapis: »Imam ga rada. Vem, da je dober človek. Nocoj je bilo pretresljivo. To je velik politični trenutek. V demokratski stranki je zavladala panika.«

Biden se je po soočenju srečal s podporniki in vztrajal, da mu ni šlo slabo. Hripavi glas je pripisal bolečemu grlu in zatrdil, da je pač težko debatirati z lažnivcem.

Ne glede na to pozivi k zamenjavi kandidata med demokratskimi analitiki postajajo vse glasnejši, čeprav se doslej ni opogumil še noben demokratski politik, ki bi ga bil pripravljen izzvati. Biden je osvojil nominacijo stranke, delegati so njegovi in kot je opozoril nekdanji svetovalec Baracka Obame David Axelrod, delegate lahko nekomu drugemu preda le Biden sam.

Po morebitnem Bidnovem umiku bi bila prva na vrsti Harris, ki ji volivci glede na ankete niso naklonjeni. Kdorkoli drug pa bi pomenil razkol v stranki.

Naslednje in zadnje soočenje bo šele septembra, Bidnova slaba predstava v Atlanti pa je po mnenju analitikov pomagala neodvisnemu kandidatu Robertu F. Kennedyju mlajšemu, ki se lahko v primeru rasti podpore v anketah celo uvrsti na drugo soočenje.

Biden je o svojem slabem nastopu danes spregovoril podpornikom na zborovanju v Severni Karolini.

»Vem, da nisem mladenič, če lahko izrečem nekaj, kar je očitno. Ne hodim več tako lahkotno, kot sem hodil nekoč. Ne govorim tako gladko, kot nekoč. Ne razpravljam tako dobro kot nekoč. Vendar vem, kako povedati resnico. Vem, kaj je prav in kaj narobe. In vem, kako opravljati to delo,« je dejal predsednik ZDA.