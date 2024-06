Za 176 kolesarji, kolikor jih bo danes na startu 111. kolesarske dirke po Franciji, so že vse zadnje obveznosti, preden se začne najbolj pomembna dirka sezone. 3498 kilometrov in kar 52.230 višinskih metrov čaka kolesarske gladiatorje v naslednjih 23 dnevih, kjer bosta le dva namenjena počitku.

Šestindvajsetič se bo Tour začel izven Francije, prvič pa bo start v Italiji, kjer so kolesarji na predstavitvi ekip doživeli izjemno lep sprejem. Čast otvoritve pripada Firencam, ki so vse skupaj popestrile z najtežjo uvodno etapo v dolgoletni zgodovini. Že prvi dan je na sporedu 3600 višinskih metrov ter priložnost, da se v glavnini vzpostavi hierarhija moči. Nekaj, kar je po godu slovenskemu asu Primožu Rogliču (Red Bull-Bora-Hansgrohe), saj je imel v preteklih izvedbah nekaj težav v začetnih sprinterskih etapah, ko se je velikokrat znašel na tleh. Zaradi spleta okoliščin začetek ne ustreza branilcu naslova ​Jonasu Vingegaardu​ (Visma-Lease a Bike), ki bo na tekmi leta nastopal prvič po hudi poškodbi na začetku sezone.

Pravo formo bo ujel proti koncu

»Čeprav gre za najbolj pričakovani Tour zadnjih let z najboljšo četverico na svetu (op. p. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in Primož Roglič), bo Tadej Pogačar dirko sebi v prid obrnil v prvih štirih dnevih,« so skoraj enotne napovedi številnih kolesarskih strokovnjakov. 27-letni danski šampion in dvakratni branilec naslova prvaka se z njimi delno strinja. »Zame je že velik uspeh, da sem na startu dirke. Vse ostalo bo nagrada, a z ekipo in vsemi, ki me spremljajo, smo naredili vse, da sem dobro pripravljen. Morda bom moral iz sebe iztisniti zadnje atome moči v prvih etapah, da bom ostal na kolesu najhitrejših, proti koncu pa bom zagotovo ujel pravo formo. Želim si narediti največ, kar je mogoče za dobro uvrstitev v skupnem seštevku, a kot rečeno, veliko je narejenega že sedaj, da sploh sem na startu,« se danski junak zadnjih let izogiba vlogi favorita zaradi padca, ki ga je utrpel na dirki po Baskiji.

»Poškodba je bila zelo resna. O meni so se pojavljale številne govorice, da sem že zgodaj pričel s treningi in je vse v najlepšem redu. Nekaj povsem drugega je, da se usedeš na kolo in to, da se usedeš na kolo in narediš težak trening. Dolgo sem čakal, da sem zacelil vse poškodbe, zagotovo pa smo naredili vse, da moja pripravljenost trenutno ni slaba,« je nadaljeval.

Cavendish lovi zgodovino

O ciljih in pričakovanjih slovenskih asov smo v Dnevniku pisali v preteklih dneh, zato je prav, da nekaj prostora namenimo še četrtemu velikemu asu ​Remcu Evenepoelu​, ​​ki pa se je iz vloge kandidata za končno zmago izločil kar sam. »To je moj prvi Tour, zato na njem želim le uživati. Takoj, ko sem vstopil na to novinarsko konferenco, sem se šele začel zavedati pomembnosti dirke. Še nikoli nisem videl toliko novinarjev,« je na uvodni novinarski konferenci belgijski čudežni deček dobil velike oči.

»Zame bi bil uspeh etapna zmaga in da pridem do cilja v Nici. S tem se bom izboljšal kot tekmovalec za skupno razvrstitev. Nismo ekipa favoritov, a naša prednost so izkušnje,« je še dodal Evenepoel, ki je na novinarski konferenci nosil masko proti okužbi. »Bil sem bolan, a je sedaj vse v redu. Nosim jo le z vidika previdnosti, saj nočem končati Toura, kot sem lani Giro,« je razložil in spomnil, da je lani italijansko pentljo zapustil v majici vodilnega, a z okužbo koronavirusa. Ko smo ravno pri kovidu, omenimo še to, da je za njim v preteklih dneh zbolel tudi Tadej Pogačar, a je zatrdil, da ta ni pustil posledic in je njegova pripravljenost odlična.

Čeprav je 90 odstotkov pozornosti namenjene veliki četverici na začetku dirke, pa je ves čas v soju žarometov tudi Mark Cavendish. Legendarni britanski sprinter si je lani na dirki zlomil ključnico, kar mu je onemogočilo lov na zgodovinsko 35. etapno zmago na dirki. »Nisem mogel končati kariere z zlomljeno ključnico,« je ​Mark Cavendish ​sam ponudil odgovor, zakaj je preklical svojo napovedano upokojitev ter priznal, da ga želja po rekordu vleče naprej. »Vse od padca sem trdo garal, da sem ponovno na startu. Mislim, da imam priložnost. To je zgodba, ki se piše kar sama in je zanimiva zame ter za vas medije,« je 39-letnik priznal, da ima letos na dirki, ki ima osem ravninskih etap, le en cilj.

*** 2,300.000 € znaša denarni sklad letošnje kolesarske dirke po Franciji. Zmagovalec bo domov odšel natanko pol milijona bogatejši. 2802 ​metra nad morje se bodo najvišje povzpeli kolesarji na dirki, ko bo v 19. etapi petič v zgodovini dirke na sporedu prelaz Cime de la Bonnete. 34 etapnih zmag imata v karieri Eddy Merckx in Mark Cavendish na dirki po Franciji. Britanec bo storil vse, da sam postane rekorder v tej statistiki.