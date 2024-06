Ko beseda nanese na portugalski nogomet, se vsi najprej spomnijo leta 2016. Z razlogom. Postali so evropski prvaki. Od tedaj se zdi, da je tako imenovana zlata generacija na čelu s Cristianom Ronaldom na vseh velikih tekmovanjih vselej med favoriti za naslov in kot takšne jih omenjajo tudi letos. Portugalska pa seveda ni zgolj Ronaldo, njen kapetan, ki je sicer zbral največ nastopov, kar 210 in se med strelce vpisal rekordnih 130-krat. Konec koncev je zasedba, ki jo vodi prekaljeni strateg Roberto Martinez, vredna kar 1,05 milijarde evrov. Pred njo so zgolj Anglija, Brazilija in Francija. Tudi sicer Portugalska kotira visoko, saj je šesta na svetovni lestvici.

Zgodba o reprezentančnem nogometu se začenja leta 1934, ko so se prvič udeležili kvalifikacij za svetovno prvenstvo, a bili poraženi proti Španiji, pri čemer so v Madridu izgubili s kar 1:9. Podobno neuspešni so bili štiri leta kasneje, krvnik pa Švica. Nato je tekmovanja prekinila druga svetovna vojna. No, kar se Portugalske tiče, se tudi po njej sprva ni veliko spremenilo, prvo zmago na svetovni sceni so zabeležili šele leta 1958, ko so premagali Italijo.

Eusebio najboljši strelec svetovnega prvenstva

Zato pa je bilo leto 1966 pisano z veliko začetnico. Portugalska se je v skupini s Češkoslovaško, Romunijo in Turčijo uvrstila na svetovno prvenstvo. Tam so jo šele v polfinalu ustavili domačini Angleži (2:1), nato pa so v tekmi za tretje mesto premagali Sovjetsko zvezo (2:1). Eusebio (na 64 reprezentančnih tekmah je zabil 41 golov) je z devetimi goli postal najboljši strelec svetovnega prvenstva. »Bil je legenda vseh temnopoltih v Evropi in je ob Peleju postal zvezda ne zgolj v nogometu, temveč tudi sicer. Zavoljo njega so mnogi temnopolti začeli trenirati nogomet. Na tem svetovnem prvenstvu leta 1966 je bil razred zase, celo boljši od Peleja in je navdušil vse, ki so ga gledali,« se spominja angleški lord Herman Ouseley, predsednik nogometne organizacije Kick it Out. Naslednja leta so bila sušna, so pa nase opozorili leta 1984 na evropskem prvenstvu, ko so v polfinalu proti Franciji vodili z 2:1 v podaljških, a vendarle izgubili.

Nato pa je na sceno stopila prva zlata generacija, ki jo je vodil Luis Figo. Na evropskem prvenstvu leta 2000 so znova zmogli do polfinala, a je bila krvnik spet Francija, potem ko je odločlilni gol z najstrožje kazni v podaljšku dosegel Zinedine Zidane. Štiri leta kasneje je prvenstvo gostila Portugalska, apetiti so bili visoki. Za trenerja so pripeljali izkušenega Brazilca Luiza Felipeja Scolarija. Čeprav so presenetljivo izgubili uvodno tekmo z Grčijo (1:2), pa so nato povezali štiri zmage in se prebili v finale. Pričakovanja so bila enormna, Grčija (kvota za njihovo zmago na EP je bila 1:150) pa jih je premagala znova (1:0). Večina reprezentantov je napovedala slovo, a nova zvezda je začela sijati – Cristiano Ronaldo, ki so ga na njegovem prvem velikem tekmovanju uvrstili v najboljše moštvo prvenstva. »To prvenstvo je bilo res nekaj posebnega in zgodovinsko za grški nogomet,« se je smejalo grškemu selektorju Ottu Rehhaglu, portugalski strateg Luiz Felipe Scolari pa je dodal: »Grki so bili boljše moštvo, tekmo pa smo izgubili zgolj zaradi ene napake v obrambi, pa čeprav smo ves čas napadali. Česa podobnega ne pomnim.« Scolari je nato dve leti kasneje na svetovnem prvenstvu »a selecao« popeljal do polfinala, a znova izgubil s Francozi (1:0), v tekmi za tretje mesto pa še z Nemci (3:1).

Selektor Queiroz s šestmesečno kaznijo

Izpostaviti velja tudi SP leta 2010, ko so Portugalci znova sodili med favorite in bili neporaženi 19 tekem zapored, nato pa jih je v osmini finala izločila Španija, ki je na koncu postala svetovni prvak. Selektorja Carlosa Queiroza so kritizirali, da je za to tekmo zastavil preveč previdno taktiko, za nameček je dobil šestmesečno kazen prepovedi opravljanja funkcije, ker je skušal preprečiti dopinško testiranje moštva, ki se je pripravljalo na tekmovanje, dopinški komisiji je celo rekel nekaj krepkih. Zveza ga je posledično odpustila. Zato pa so bili vsi porazi in tegobe poplačani leta 2016, ko je reprezentanco na EP vodil Fernando Santos. Po zmagah nad Hrvaško (1:0), Poljsko (5:3) in Walesom (2:0) so se prebili do finala, kjer je bila nasprotnica kdo drug kot Francija. Ronaldo se je na tekmi poškodoval in odšel z zelenice objokan, Eder pa je v 109. minuti v podaljšku dosegel zmagoviti gol. »Ekipa je pokazala skromnost, podobno Portugalcem, zelo skromnim in delavnim ljudem, ki so ponosni na to, kar počnejo,« je zmago pospremil Pepe, ki so ga proglasili za najboljšega igralca finala.

Portugalska tradicionalna domača oprema je večinoma rdeča z zelenimi obrobami, ki odražajo barve nacionalne zastave. Z leti se je poseben odtenek rdeče spreminjal med temnejšo bordo in svetlejšo škrlatno barvo. Po drugi strani so se gostujoči kompleti moštva razlikovali. Bela je običajno imela prednost kot prevladujoča barva, bodisi z modrimi kratkimi hlačami ali rdečimi in zelenimi poudarki. V zadnjem času so uporabili črno ali turkizno-zeleno barvo, slednja je bila vidno predstavljena med zmagovalno kampanjo za euro 2016.

*** Ekipa je pokazala skromnost, podobno Portugalcem, zelo skromnim in delavnim ljudem, ki so ponosni na to, kar počnejo. Pepe po naslovu evropskega prvaka leta 2016