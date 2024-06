Slovenska nogometna reprezentanca je po zgodovinskem uspehu znova v polnem ritmu treningov, saj jo v ponedeljek ob 21. uri v Frankfurtu čaka tekma osmine finala s Portugalsko. Potem ko je bila sreda namenjena regeneraciji, v četrtek pa so imeli igralci povsem prosto in so počeli, karkoli so hoteli (največ jih je bilo na igrišču za golf tik ob hotelu), so včeraj znova zavihali rokave. Še preden so začeli trening so izpolnili želje za avtograme in fotografije peščici navijačev, ki so prišli na stadion ob najstarejšem živalskem vrtu v Nemčiji. Igralci, treniralo jih je vseh 26, so se razveselili ohladitve, ki jo je prinesla nočna nevihta, medtem ko smo poročevalci iz omar znova potegnili puloverje in jakne. Scena na tribuni je bila klasična, kot že vse dneve našega bivanja v Wuppertalu: varnostniki, dva do zob oborožena policista in dva zdravstvena delavca z vso opremo za prvo pomoč, med katero je bil tudi defibrilator.

​Brkljača štel minute, da lahko odide na igrišče

Novost je vedno večje zanimanje tujih medijev. Pravo invazijo so izvedli portugalski poročevalci, s katerimi je v angleščini spregovoril Žan Karničnik. Posneli so vsako minuto četrt ure treninga, kolikor je bil odprt za javnost. Zbirali so vse možne informacije, pri čimer jim je bila v največjo pomoč petčlanska ekipa Radia Slovenija. Poročevalec ene izmed portugalskih televizijskih postaj je na obešalniku prenašal suknjič, ki je bil prekrit s polivinilom, da je od pasu navzgor deloval urejeno v nekajminutnem javljanju v živo, med katerim so gledalci videli, kako velik poudarek je v slovenski ekipi na telesni pripravi, za katero skrbi hrvaški strokovnjak Luka Brkljača.

»Nastopanje v javnosti je zame najtežji del. Štejem minute, da bom končal in lahko odšel na igrišče,« je takoj priznal Luka Brkljača, ki nerad govori o svojem delu, je pa izjemno pomemben kamenček v mozaiku slovenskega uspeha. Takoj se je soočil z izzivalnim vprašanjem, kaj mu kot Hrvatu pomeni več: tri hrvaške kolajne na svetovnih prvenstvih ali slovenska osmina finala na evropskem prvenstvu. »Primerjava ni mogoča. Veselim se uspehov obeh držav. Hrvaška je moja domovina, dosežek Slovenije pa nagrada za vse moje delo in to je vrhunec moje kariere. Osmina finala me je naredila zelo srečnega,« je diplomatsko odgovoril Brkljača.

Ko ga je selektor Matjaž Kek, s katerim sta od leta 2015 sodelovala že pri Rijeki, povabil v slovensko reprezentanco, se je dela lotil načrtno in dolgoročno. »Z enim delom se počutim že Slovenca. Ker smo mi Slovenci majhna nacija, je bilo potrebno narediti selekcijo in delati kontinuirano. Takšen uspeh sem pričakoval, vanj sem verjel in si ga želel. Številke povedo vse. Pretekli smo več kot Danci, Srbi in Angleži. Nimamo težav s poškodbami, zelo sem zadovoljen. Ekipa je na vrhuncu pripravljenosti. A to še ni konec Slovenije, pripravljeni bomo za naslednjo tekmo, za katero upam, da ne bo zadnja,« je razlagal Brkljača, ki prihaja iz Pulja. Najprej ni želel razkriti, kdo izmed slovenskih reprezentantov je najbolje telesno pripravljen. Ko smo ga spomnili, da na vsaki tekmi največ preteče Adam Gnezda Čerin, je dodal: »Gnezda Čerin ne preteče največ le na evropskem prvenstvu, ampak je tudi že prej, saj ima izjemno kapaciteto pljuč. Vedno je med najboljšimi ali najboljši po teh številkah.«

Slovenija na Hrvaškem še ni imela toliko navijačev

Priznal je, da je urnik prvenstva po okusu Slovencev, saj je imela pred tekmo z Anglijo pet dni premora, pred Portugalsko pa kar šest. Veliko težje bi bilo, če bi bila tekma vsake tri dni. Izpostavil je, da je bila priprava igralcev junija, ko je utrujenost po koncu sezon velika, njegova najtežja naloga. »Velik je razmak, kdaj so igralci zaključili klubske obveznosti. Nekateri so zadnjo tekmo odigrali 1. maja, drugi 2. junija. To je bil velik izziv, da so danes vsi na visoki ravni pripravljenosti,« je pojasnil Brkljača. Posebej je izpostavil disciplino in red v slovenski ekipi. »Vsak točno ve, kaj mora narediti. Delo, disciplina in zmagovalni značaj so nas pripeljali v položaj, v katerem smo trenutno. Slovenija je dosegla zgodovinski uspeh, igralci so se čustveno izpraznili, vendar ko bodo po temle pogovoru stopili na igrišče, bodo prekipevali od moči,« je razlagal Brkljača in presenetil z naslednjim stavkom: »Slovenija še nikoli ni imela več navijačev na Hrvaškem, kot jih ima trenutno.« Na vprašanje, kakšen šef je Kek, se je najprej nasmejal, nato pa odgovoril: »Zame dober. Skupaj sva že deseto leto.« Na pripombo, če mu je Kek v zahvalo že postregel kosilo, je odvrnil: »To čast ste imeli le novinarji. Mi bomo morda dobili sladico.« x