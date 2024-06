Cyndi Lauper: Nenavadna v svoji nenavadnosti

Naj kanarček zapoje, je rekel sodnik in s kladivcem udaril ob nakovalo. To je pomenilo, da je Cyndi Lauper osvobojena vseh spon v zahtevah dotedanjega menedžerja, ki je s tožbo hotel ohraniti nadzor nad njeno glasbo in kariero. Takrat še nihče zunaj klubovja Queensa in Long Islanda ni vedel, kdo je Cynthia Ann Stephanie Lauper, dve ali tri leta kasneje pa je ves svet že plesal na ulici in na ves glas prepeval Girls Just Wanna Have Fun.