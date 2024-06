Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono

Avtorska kuhinja, včasih celo kuhinja spektakla, ki se ne zadovolji zgolj s šokiranjem gostov, ampak ponuja samosvoje recepte in največkrat bogate sestavine. Jedi so zelo povezane z lokalno vipavsko in primorsko tradicijo ter letnimi časi, nekatere ostajajo na jedilnem listu desetletje in več, druge le kakšno sezono. Ko govorimo o gostilni, seveda ne moremo mimo slikovitega romantičnega dvorca sredi Vipavske doline s sijajnim sončnim razgledom na okoliške hribe ali prijazno zimsko idilo v sobanah nekdanjega lovskega dvorca. Ob tem ne gre pozabiti niti na skoraj popolno vinsko karto, kjer med šampanjci kraljujejo prestižne steklenice Kruga in poleg vseh ne predragih domačih in lokalnih kapljic tudi najdražja vina na svetu. Tomi Kavčič ima svoj džin, svoj božični kolač in svojo penino, hrano pa na najlepšem gričku nad Vipavsko dolino strežejo v degustacijskih menijih, ki stanejo od 70 do 125 evrov na osebo brez pijače.