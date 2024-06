Ovir za zadosti strpno sožitje je bilo preveč. En vidik neenotnosti so predstavljale politične stranke, ki so sčasoma kralju Aleksandru in njegovim pogledom na delovanje države toliko segle prek glave, da 6. januarja 1929 ni videl drugega izhoda, kot da je razpustil tako parlament kot stranke ter uvedel osebno diktaturo. Precej političnih strank je namreč delovalo na nacionalni osnovi, to pa je že samo po sebi negativno vplivalo na enotnost večnacionalne države, ki je po tedanji ustavi zgrešeno priznavala samo tri konstitutivne narode: Srbe, Hrvate in Slovence. Toda v še večjo napoto kraljevim ciljem sčasoma priti do države enega, jugoslovanskega naroda sta bila verska razdeljenost prebivalstva in vpliv verskih voditeljev na delovanje nekaterih strank. Zaradi tega je Aleksander Karađorđević v razmišljanjih o odpravi te težave, podobno utopično kot o nakani iz »treh plemen istega naroda« izcediti en narod in en jezik, snoval tudi idejo o enotni državni veri. Imenovala naj bi se svetosavska, to pa že samo po sebi kaže, da bi temeljila na pravoslavju, za kar je zaman pričakoval zadostno podporo Slovencev, Hrvatov in Bošnjakov. Nekaj Slovencev je to idejo sicer zagovarjalo in podpiralo srbske naseljence, ki so leta 1932 v Celju zgradili prvo pravoslavno cerkev na slovenskih tleh in nekaj let zatem še v Ljubljani. Medtem ko ljubljanska še stoji in opravlja svoje poslanstvo, so Nemci celjsko cerkev sv. Save razstrelili že leta 1941. Vpliv vere na politiko je bilo sicer tudi na Slovenskem ves čas zaznati in v tedanjem liberalnem časopisju je bilo mogoče najti veliko število kritičnih ali celo nestrpnih člankov do klerikalne strani.

Hrvatski ban za civilni zakon

Beograjski »Balkan« je priobčil dne 21. maja članek »Za jedinstvo«, iz katerega posnemamo:

Pred kratkim je prišlo v Delnicah na Hrvatskem do neljubega incidenta. Naši vojaki so pretepli župnika Bujana, ker je odvračal tamkajšnja dekleta od sklepanja zakonov s pravoslavnimi. Ban dr. Laginja je odredil preiskavo in poslal zagrebškemu nadškofu dr. Bauerju pismo, v katerem ga prosi, naj vpliva na svečeništvo, da ne bodo preprečevali sklepanja mešanih zakonov. V pismu pravi ban Laginja: »Gospod nadškof! Ujedinjenje našega naroda, za katero je delal tudi veliki Strossmayer in ki je danes glavna točka v programu vseh naših političnih strank, se bo najbolje oživotvorilo, ako bodo naš narod iz raznih krajev poleg istega jezika spajale čim tesnejše rodbinske zveze.« Nadalje priporoča g. Laginja, naj se ne postavljajo narodu tozadevne zapreke, ker bi mogla verska nestrpnost prinesti slabe posledice. Obsojajoč postopanje župnika Bujana, pravi ban dr. Laginja: »V narodnem in državnem interesu imam čast, prositi Vas, gospod nadškof, da izvolite naročiti Vašemu podrejenemu svečeništvu, naj se izogiblje zaprečevania veljavnih zakonov med Srbi in Hrvati.« (…)

Slovenski narod, 30. maja 1920

Samomor študentke radi tercijalstva

Zagreb, 13. junija, n. Včeraj se je, kakor že javljeno, zastrupila in prerezala vrat z britvijo medicinka Vilma Zergollernova, članica akademskega društva »Domagoj«. Predsedstvo tega klerikalnega dijaškega društva je poslalo danes policiji pismo, v katerem pravi, da Zergollemova nikakor ni mogla storiti samomora, ker bi bilo to v protislovju z njenimi verskimi nazori in da zato prav gotovo nima tega velikega greha na vesti, radi česar se je vsekakor izvršil umor. Policija seveda ni vzela tega pisma resno v pretres, ker se opira samo na domnevo, češ, da klerikalec ne more storiti samomora. Policija je na licu mesta iz raznih okoliščin nedvomno dognala, da gre za samomor nesrečne mladenke. Danes popoldne je bil pogreb Zergollernove, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Posebno dijakov in dijakinj, ki jih je žalostna usoda mlade medicinke silno pretresla. Nesrečno dekle je imelo pretirano klerikalno in konservativno vzgojo. Ni moglo trpeti strašne discipline, ki ji jo je vcepila mati, zagrizena tercijalka. Dekle je smelo hoditi samo v cerkev in v šolo in ni smelo občevati z nikomur. Razvijajoča se dijakinja tega ni mogla prenašati in je šla prostovoljno v smrt.

Jutro, 14. junija 1925

Izsiljevanje denarja

V fari Tunjice je župnik Razboršek ugotovil, da je postala potreba prekriti cerkev. Na tozadevni konkurenčni obravnavi, katere so se udeležili župnik Razboršek, oba cerkvena ključarja, par občinskih zastopnikov ter zastopnik cerkvenega patrona, so ti možje sklenili, da se napravi streha iz bakrene pločevine, ne glede na to, da je proračun izkazoval za tako streho ogromno vsoto 1.000.000 K stroškov. Upoštevali niso niti mnenja gradbene direkcije, ki je kot izvedenka ugotovila, da so hrastove skodlje ekonomsko najbolj prikladne za viharju izpostavljene cerkve, kakor je tunjiška, ker so take skodlje zelo trpežne in bi po proračunu taka streha stala le 320.000 K.

Ker ni nihče vezan po ustanovi ali pogodbi k stroškom za prekritje cerkve in ker dalje nobeden človek ne ve, da li ima tunjiška cerkev kako premoženje ali dohodkov (to je skrivnost župnika, ki ni vezan polagati računov), odpadejo tedaj vsi stroški na verski zaklad kot patrona in na župno občino. Patron plača eno petino stroškov (po odbitku stroškov za ročna in vozna dela), torej 184.000 K. dočim plačajo vso ostalo vsoto po 816.000 K farani, tudi oni, ki so absolutno zoper tako potratno bakreno streho.

Farani bodo plačali te ogromne stroške na sledeči način: za leto 1924. se je naložila na direktne davke posebna bogočastna doklada 2.800 odst., to je za vsak davčni dinar 28 Din; za leto 1925. do leta 1932. pa 1.400 odst. bogočastne doklade, torej za vsak davčni dinar 14 Din skozi 8 let. To seveda podviga davčno breme na silne vsote in nihče od klerikalnih pristašev ne bo povzdignil svoj glas, češ, da so to le bogočastni davki, ampak bo kričal, da so davki Žerjavovi in srbski.

Klerikalci vpijejo, da so ogromna škofova posestva v Gornjem gradu le v prid obče koristnim institucijam in cerkvam; naj torej prispevajo h kritju tunjiške cerkve in s tem obvarujejo uboge in revne tunjiške farane takih težkih davkov in bremen. Toda njihova ljubezen se pri denarju neha, tudi napram lastnim volilcem.

Jutro, 14. junija 1925

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si