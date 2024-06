Igre prestolov v nekdanji Kraljevini SHS​

Pred natančno sedem dni manj kot štiriindvajsetimi leti sta nogometni reprezentanci Srbije in Slovenije odigrali svojo prvo uradno tekmo na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji. Srbija se je sicer takrat še vedno imenovala Zvezna republika Jugoslavija (ZRJ), od nekdanjih republik je ostala samo še Črna gora in na stadionu v Charleroiju se je predvajala himna Hej, Slovani.