#intervju Maša Hawlina: Pravica do stanovanja bi načeloma morala imeti prednost pred pravico do zaslužka

Maša Hawlina je sociologinja, ki se ukvarja z vprašanji stanovanjske preskrbe, zadružnih modelov bivanja in upravljanjem urbanega prostora. Deluje v okviru nevladnega Inštituta za študije stanovanj in prostora, kjer želijo biti glas najšibkejših na stanovanjskem trgu, ki iščejo ali trepetajo za streho nad glavo in jih pogosto preglasijo tisti, ki stanovanja uporabljajo kot špekulativno blago.