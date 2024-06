Kot so sporočili, bodo v času od 1. julija do 30. septembra ponovno uvedene sezonske cene cestnin za vsa vozila, razen za avtobuse in tovornjake.

Cene bodo višje za deset odstotkov.

»Sezonske cene cestnin smo uvedli v letu 2017, zadnja štiri leta (med krizo covida in po njej) pa jih ni bilo zaradi podpore državljanom in gospodarstvu v času turistične sezone. HAC ni usklajeval rasti cestnin z inflacijo že od leta 2012,« so sporočili iz HAC.

»Uvedba sezonskih cen cestnin za nekatere kategorije vozil temelji na dejstvu, da okoli 40 odstotkov celotnega letnega prometa naštejemo v poletnih mesecih, na nekaterih avtocestah pa se število vozil poleti poveča tudi do trikrat v primerjavi z ostalimi meseci v letu. Posledično se v poletnih mesecih močno povečajo stroški vzdrževanja, varnosti, nadzora in vodenja prometa,« še pravijo na HAC.

Trenutno višino cestnin si lahko ogledate tukaj.