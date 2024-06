Januarja je prva takšen dolgoročni varnostni sporazum, ki naj Ukrajini zagotovi pomoč in podporo v času vojne z Rusijo, podpisala Velika Britanija. Februarja sta ji sledili Francija in Nemčija. V naslednjih mesecih je podobne varnostne sporazume z Ukrajino podpisalo še 14 držav (Danska, Italija, Kanada, Nizozemska, Finska, Latvija, Španija, Belgija, Portugalska, Švedska, Norveška, Islandija, Japonska), na letošnjem zasedanju G7 v Italiji tudi ZDA. Na zasedanju evropskega sveta konec tedna bo takšen sporazum z Ukrajino podpisala tudi Evropska unija. V pripravi je še vsaj deset podobnih sporazumov.

Manj kot dva tedna nas ločita od letošnjega vrha Nata, ki bo potekal od 9. do 11. julija v Washingtonu. Širitve ne bo na agendi. Ukrajinski aspiraciji, da postane polnopravna članica Nata, zaradi vojne ni mogoče ugoditi. Soglasja za članstvo v sedanjih okoliščinah ne bi bilo mogoče doseči. Vendar zavezništvo Ukrajine ne prepušča na milost in nemilost Putinu. Zgodovina širjenja Nata nam kaže, da so se metode sprejemanja novih članic, pogoji za sprejem ter procedure sprejema menjali pragmatično, skladno s časom, v katerem je širitev potekala. Upoštevani so splošno stanje mednarodnih odnosov, varnostne razmere znotraj samega zavezništva in širše v svetu ter politično in varnostno-obrambno stanje kandidatk za članstvo. Če se omejimo samo na čas po padcu berlinskega zidu, lahko širitev Nata razdelimo v več specifičnih skupin: prva je bila leta 1999 »politična« (Poljska, Češka, Madžarska), druga je bila leta 2004 »politično-varnostna« (Litva, Latvija, Estonija, Slovaška, Slovenija, Romunija, Bolgarija), v katero spadajo tudi kasnejši sprejemi Hrvaške, Albanije in Makedonije. Sprejem Švedske in Finske v letih 2023 in 2024 lahko definiramo kot »varnostno-vojaškega«.

Ukrajina na tem vrhu ne bo dobila vabila za članstvo, bo pa z bilateralnimi varnostnimi sporazumi dobila zanjo verodostojen, delujoč sistem mednarodne pomoči in garancij, kot začasno (?) nadomestilo za vabilo, nekakšen surogat »obrambnega« sprejema. Nekaj podobnega je pred časom v svoji študiji, kako pomagati Ukrajini, predlagalo mislišče RANDT; Ukrajina mora z mednarodno pomočjo postati obrambni jež, da se bo na tak način lahko ubranila ruskega medveda.

Ne gre pozabiti, da je bila (in še vedno je) ključna ruska zahteva, da Ukrajina ne postane članica Nata. Samo pod tem pogojem se je Putin pripravljen začeti pogajati o koncu vojne ali vsaj o premirju. Dejansko bo Nato na tem vrhu to njegovo zahtevo/pogoj upošteval – Ukrajina ne bo dobila vabila, tako kot ga je pravkar za začetek pristopnih pogajanj dobila v EU. To bi utegnila biti za Putina priložnost, da se v notranjepolitični (ruski) in mednarodni (Kitajci, Korejci, svetovni jug) skupnosti predstavi kot zmagovalec vojne v Ukrajini ter si tako zagotovi svoje politično preživetje. Hkrati pa bi Ukrajina z bilateralnimi sporazumi s skoraj vsemi članicami zavezništva individualno sebi zagotovila ne identičen, vendar glede na dane razmere podoben status ter dolgoročne varnostne garancije, kar je ukrajinski temeljni pogoj za začetek pogajanj. Takšna rešitev bi utegnila biti izhodišče za win-win izhodno strategijo iz te vojne, kot ugotavlja Dan Reiter, avtor aktualne knjige Kako se končajo vojne? (Princeton University Press, 2010).

Med podpisnicami deklaracije iz Vilne je bila tudi Slovenija. Zunanja ministrica je takrat pridružitev tej deklaraciji komentirala kot »izkazovanjesolidarnosti z Ukrajino pri njeni obsodbi vojaške agresije Rusije in podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti države«. Marca letos je Fajonova na seji odbora za zunanjo politiko povedala, da Slovenija sporazum z Ukrajino že pripravlja in da preučuje načine, kako bi lahko pomagala Ukrajini. Sredi maja sta se o sporazumu pogovarjala premier Golob in predsednik Zelenski ter sklenila, da ga je treba čim prej pripraviti za podpis. Malo pred državnim praznikom je svoj obisk v Kijevu napovedala predsednica države Nataša Pirc Musar, ob katerem naj bi podpisala tudi bilateralni varnostni sporazum z Ukrajino. Dan pred praznikom je iz kabineta predsednika vlade prišlo pojasnilo, da sporazum še ni pripravljen za podpis, zunanja ministrica pa je hitela pojasnjevati, da dodatne ukrajinske zahteve za varnostna zagotovila niso usklajene, za kar potrebujejo na zunanjem in obrambnem ministrstvu več časa. Poleg tega pa, tako ministrica, sporazum je za Slovenijo tako in tako nezavezujoč, zato ga lahko podpiše kadar koli kdor koli iz slovenskega političnega vrha. V čem je ta sporazum z Ukrajino v našem primeru tako zelo drugačen od osemnajstih že podpisanih, da potrebuje Slovenija ekstra čas za njegovo pripravo? Je v njem kaj drugačnega kot v preostalih? Ali pa gre spet za nesporazum? Smo se lani obvezali za nekaj, česar v resnici ne želimo, in sedaj iščemo načine, kako se iz tega izviti?

Diletantsko zapravljanje mednarodnega ugleda

Zgodovina Vilne se žalostno ponavlja. Epilog te žaloigre ob obletnici naše državnosti meče temno senco na sposobnost politike, da državo v svetu predstavlja verodostojno in prepričljivo. Predsednica države gre v Kijev »gledat na uro«, predsednik vlade (tako kot ob priznanju Palestine) čaka na nov kolektivni val, zunanja ministrica urbi et orbi oznanja, da je sporazum itak »nezavezujoč«, da, kar se nas tiče, nima nobenih konkretnih posledic, obrambni minister pa se pripravlja na nov stolček v evropskem parlamentu in mu obramba postaja lanski sneg. Žalost te zgodbe je, da Slovenija, ki Ukrajini od prvega dne ruske agresije stoji ob strani in ji brez omejevanj in drugih restrikcij zelo konkretno in korektno materialno pomaga s težkim orožjem in strelivom, po ceni praznjenja svojih lastnih vojnih rezerv na minimum, politično skrajno neodgovorno ter profesionalno diletantsko zapravlja svoj mednarodni ugled.

Slovenija je s članstvom v varnostnem svetu ZN objektivno postala mednarodno bolj vidna in prepoznavna. Bolj vidne pa niso samo naše mednarodne pobude in aktivnosti, temveč tudi naši mednarodni neuspehi, napačne ocene in zamujene priložnosti, da se ob pravem času najdemo na pravem mestu v pravi družbi. Pa tudi neprimerne izjave, kot je ta o »nezavezujočem« meddržavnem sporazumu. Nezavezujoče, vsaj formalnopravno, so lahko politične deklaracije, izjave, kumunikeji in podobno, ne pa tudi mednarodni sporazumi. Za Ukrajino, državo v vojni, je takšna interpretacija skrajno žaljiva, sporazum, ki iz nje izhaja, pa nesprejemljiv. V dobrih treh desetletjih lastne diplomacije bi se morali naučiti, kako pomemben je »timing« – čas v mednarodnih odnosih. Do Natovega vrha v Washingtonu bo Ukrajini uspelo podpisati dvajset, morda celo trideset bilateralnih varnostnih sporazumov, ki ji na drugačen način pomagajo zagotavljati nacionalno varnost ali jo povrniti. Zelo verjetno Slovenije ne bo med njimi. Eno zgodbo iz Vilne smo pred mnogimi leti doživljali z mnogimi frustracijami. Videti je, da nas zdaj čaka še ena. Le kdo bo tokrat grešni kozel ali koza?

*** Zgodovina Vilne se žalostno ponavlja. Epilog te žaloigre ob obletnici naše državnosti meče temno senco na sposobnost politike, da državo v svetu predstavlja verodostojno in prepričljivo.

*** Za Ukrajino, državo v vojni, je interpretacija skrajno žaljiva, sporazum, ki iz nje izhaja, pa nesprejemljiv.