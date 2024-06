Propad Zahoda

Bilo je petintrideset stopinj v senci, škržati so rezali postan vroč zrak brez sapice vetra, mrtvo in ravno toplo morje pa je bilo kot velika mlaka olja. Nekaj debelih tujih sovražnikov je nasedlo na plažo, njihove žene so klepetale po svojih mobitelih, njihovi majhni pordečeli otroci so se igrali na svojih pametnih telefonih, dve dekleti sta na steni snemali instagram storyje, jaz pa sem sedel v plitvini, kadil cigareto, pil kavo in bral Propad Zahoda Oswalda Spenglerja. Vroče modro poletno opoldne je pritisnilo na moj mali dalmatinski kraj.