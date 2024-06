Agencija Reuters danes poroča, da ruski carinski dokumenti razkrivajo, da podjetje, ki je izdelalo luksuzno limuzino, s katero sta Putin in Kim Jong Un križarila po Pjongjangu, nameni milijone dolarev za uvoz avtomobilskih delov, med katerimi jih je veliko narejenih v Južni Koreji.

Rusija je med letoma 2018 in 2023 uvozila opremo in sestavne dele v vrednosti najmanj 34 milijonov dolarjev za sestavljanje avtomobilov in motornih koles Aurus, je zapisano v carinskih dokumentih, ki jih je pridobil Reuters. Južnokorejska podjetja so bila med največjimi dobavitelji Aurusu, vključno s proizvajalcem industrijske opreme Kyungki Industrial Co, proizvajalcem karoserijskih delov BYT CO LTD in dobaviteljem baterij Enertech International Inc. Iz Južne Koreje je bilo uvoženih za 15,5 milijonov različnih avtomobilskih komponent, kot so senzorji, krmilniki in stikala. Za potrebe avtomobilske industrije pa Rusija uvaža komponente tudi iz Kitajske, Indije, Turčije, Italije in drugih držav EU.

Aurus Senat je retro oblikovan avto, ki je nastal po vzoru limuzin iz sovjetskega obdobja, ruski predsednik pa ga uporablja kot svoj protokolarni avto. Putin je do zdaj Kim Jong Unu, ki naj bi bil navdušen ljubitelj avtomobilov, podaril dva avtomobila znamke Aurus, prvega med Kimovim obiskom v Rusiji februarja letos in nekoliko drugačen model med njegovim obiskom v Severni Koreji junija.

Cene avtomobilov Aurus, na voljo so štirje modeli, vključno s SUV in oklepno različico, se začnejo pri pol milijona evrov, med kupci pa je tudi turkmenistanski predsednik Serdar Berdimuhamedov. Po podatkih ruske statistične agencije Avtostat je Aurus leta 2023 v Rusiji prodal 107 avtomobilov.