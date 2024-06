Lov na vohuna: Moskva, Zagreb, Črnuče

Obdobje kriminalk gre skupaj z dividendami miru zadnjih tridesetih let neizogibno v zaton. Na obzorju ponovno vznika čas velikih vohunskih romanov. Prizorišča so idealno razporejena. Vojne na vzhodnih mejah Evropske unije med staro Rusijo in novimi državami. Stičišče svetov na jugovzhodu v Carigradu, kjer govorijo vse jezike sveta in je vse mogoče kupiti in prodati. Niti vzhod niti zahod, ampak oboje hkrati. Tam Turčija hladno nadzoruje ožino med Mrtvim morjem in Sredozemljem ter dovoli samo promet, ki ga predpisujejo mednarodni sporazumi. V Berlinu se obveščevalne službe otepajo strahov iz druge svetovne vojne, medtem ko se v Londonu ne morejo otresti prve. Nemčija se obnaša, kot da jo je priključila Vzhodna Nemčija. Železnih zaves je več kot v hladni vojni.