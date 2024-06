Nastopala je na listi levičarske stranke Nepokorna Francija, v kateri je zaradi svojih korenin, izobrazbe in znanja hitro postala glavni obraz boja proti izraelski vojni v Gazi. Kot vnukinja starih staršev, ki so morali ob ustanovitvi Izraela zbežati iz svoje vasi Al Birva na severu Izraela, je tudi sama kot oseba brez državljanstva prvih deset let življenja preživela v begunskem taborišču v bližini Alepa na severu Sirije.

Nato se je družini uspelo preseliti v Francijo, kjer je dobila državljanstvo, se naučila novega jezika in izkoristila vse možnosti izobraževanja. Na pariški univerzi Sorbona je diplomirala iz mednarodnega prava z diplomsko nalogo o južnoafriškem in izraelskem apartheidu.

Svojo volilno kampanjo za evropski parlament je zasnovala predvsem na ostri kritiki izraelske vojne, ki seveda ni bila sprejeta enoznačno. Poleg glasov odobravanja in uvrstitve na Forbesovo lestvico 40 najvplivnejših Francozinj je bila Hasanova obtožena tudi antisemitizma, hkrati pa je bila tarča več rasističnih in seksističnih groženj. Judovska skupnost se je pritožila zoper njo, da poskuša opravičevati terorizem, spet ponekod ji je bila kratena pravica do izražanja svojih mnenj.

Svoja stališča do prihodnosti Palestincev je z leti spreminjala. Sprva je bila prepričana, da bi lahko Palestinci svoje pravice enakopravno z Judi uživali tudi v dvonacionalni državi, zdaj pa znova meni, da sta edina rešitev za dva naroda dve državi. Kot poslanka se namerava zavzeti za vseevropsko priznanje palestinske državnosti ter uvedbo gospodarskih in političnih sankcij proti Izraelu, med drugim za razveljavitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.