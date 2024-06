Njegova mati Eghan, ki ima v prestolnici Gane Akri umetnostno galerijo, mu je namesto plišastih igrač v roke hitro potisnila čopič in akrilne barve.

Mali Ace-Liam je tako postal umetnik, še preden je shodil in spregovoril. Mati mu je namreč na tla položila slikarsko platno, nanj kapnila akrilne barve in ga pustila, da je s čopičem in drsenjem po platnu ustvaril svoje prve postmoderne umetnine.

A to še ni zadostovalo, da bi bil razglašen za najmlajšega umetnika. Svoje umetniško ustvarjanje je moral javno predstaviti in tudi prodati nekaj svojih del. Eghan je v muzeju znanosti in tehnologije poskrbela za Ace-Liamov vstop v umetniški svet. Fantek je s svojo tehniko plazenja naslikal nekaj slik, devet od desetih razstavljenih umetnin pa mu je tudi uspelo prodati.

Tako je z enim letom in 152 dnevi starosti dobil Guinnessov pečat najmlajšega umetnika med moškimi in je le za nekaj mesecev zgrešil vsesplošno svetovno lovoriko. To ima še vedno v rokah indijska deklica Arushi Bhatnagar, ki je svojo prvo sliko naslikala pri štirih mesecih, prvo razstavo njenih del pa so pripravili pri njenih enajstih mesecih. Vse od leta 2003 ostaja ta rekord nedotaknjen.