Žan Karničnik je vzorčni primer, kako se igralec iz slovenske lige prebije na največji mednarodni oder. Po sijajnih predstavah v skupinskem delu, saj teče v obe smeri in krade žoge tekmecu (23 na treh tekmah), se zanj zanimajo klubi iz najboljših petih evropskih lig.

O tem, da ga je ugledni španski športni dnevnik Marca uvrstil v najboljšo enajsterico evropskega prvenstva.

Izjemna potrditev, da na prvenstvu prikazujem dobre predstave. Zelo sem ponosen in zadovoljen. Ko bom prišel domov, bo fotografija enajsterice verjetno shranjena na posebnem mestu.

O tem, če cilja tudi na idealno enajsterico izločilnih bojev.

Gremo tekmo po tekmo. Sem v dobri formi, moje predstave so kakovostne. Zdaj prihajajo Portugalci in možno je vse.

O tem, da je o njem govoril tudi predsednik Srbije Aleksander Vučić, ki je podcenjujoče dejal, da je gol proti Srbiji dosegel igralec Celja, ki zasluži 5000 evrov, nihče izmed srbskih reprezentantov pa ne ve, kako ga pokriti.

Na to temo sem dobil veliko sporočil. Videl sem posnetke. Lepo ga pozdravljam. Malo je razočaran, očitno ve vse o moji plači.

​Preberite: Vučić: Sramota je, da gol doseže Celjan s 5.000 evri plače

O tem, če je bil gol proti Srbiji na največji trenutek njegove kariere.

Eden najlepših. Že, da sem zaigral na EP, je bilo sanjsko. Da sem dosegel gol prav v Münchnu pred tribuno s slovenskimi navijači, je spomin, ki mi bo ostal za vedno. Posebna je bila tudi tekma z Anglijo, ki nas je stisnila, a si ni priigrala veliko priložnosti. Navijači, ki vstopnice razgrabijo v petih minutah, nas polnijo z energijo. Prepričan sem, da nas tudi v ponedeljek v Frankfurtu čaka izjemna podpora.

O tem, kako kot fant iz slovenske lige doživlja evropsko prvenstvo.

Lepo prvenstvo, tudi moja igra je na zelo visoki ravni. Lepo je igrati na polnih stadionih in prikazovati kakovostne predstave. Po slabšem prvem polčasu proti Danski smo se sprostili in začeli igrati tako kot znamo. Rasli smo iz tekme v tekmo, vrhunec pa bil proti velikim favoritom EP Angležem. Pokazali smo, da se lahko kosamo z vsakim.

O tem, da Slovenija po treh remijih za napredovanje potrebuje prvo zmago na EP.

Takoj podpišem zmago po enajstmetrovkah proti Portugalski.

O tem, da ne igrišče deluje tako, kot da že deset let igra tekme na najvišji evropski ravni.

Čeprav je bila sezona dolga, se počutim fantastično. Sem izjemno motiviran, ko vidim, kako smo izzvali slovenske navijače, da prihajajo v Nemčijo in nas polnijo z energijo. Na EP sem prišel dobro pripravljen in nadaljujem le tam, kjer sem končal klubsko sezono. Najbolj pomembna je glava. Na EP je povsem drugače, ko so tribune polne, medtem ko ob praznih sedežih v slovenski ligi včasih zmanjka malo motivacije.

O tem, katere igralce Portugalske pričakuje, da bo njimi imel dvoboje.

Na levi strani portugalske postavitve bosta proti meni igrala Leao in Nuno Mendes, oba sta izjemna igralca. Leao ni tip igralca, ki rad igra v obrambi in teče za bočnim branilcem, ko krene v napad. Upam, da se ponovi zgodba z Milinković Savićem s tekme s Srbijo. Že proti Angliji smo pokazali, da se znamo kosati, saj je kakovost Trippierja, Fodna, Palmerja enaka kot pri Portugalcih. Ker delujemo kot ekipa, se lahko kosamo z vsakim.

O tem, če si je Portugalska za tekmeca v osmini finala želela prav Slovenijo.

Morda je bil takšen njihov načrt. Če bodo analizirali naše tekme, bodo videli, da ne bomo lahek zalogaj. Spremljal sem razplet zadnjih tekem, tudi, če bi igrali z Romunijo, bi bila zelo zahtevna preizkušnja. Bolje igramo proti reprezentancam, ki so so favoritinje. Lepo je igrati proti največjim asom evropskega nogometa. Komaj čakam, da se tekma začne. Bo popolnoma drugačna kot marca v Stožicah, ko smo zmagali z 2:0. Portugalsko ima obilo kakovosti, da lahko sestavi dve, tri reprezentance, ki so enakovredne. V Stožicah so videli, da nas ne smejo vzeti z levo roko, zato se bodo tekme lotili resno. Če bomo zadržali žogo, bomo tudi mi imeli priložnosti.

O tem, če ima Cristiano Ronaldo kakšne zamere zaradi poraza 0:2 marca v Ljubljani.

Ker še ni dosegel gola, ima zamere do celotnega evropskega prvenstva.

O tem, da zelenica v Frankfurtu ni v najboljšem stanju.

Tudi v Kölnu je bila malce zdelana, saj je bilo na njej veliko tekem. Ne dvomim, da bodo prireditelji poskrbeli, da bo igrišče v najboljšem stanju in pričakujem lepo tekmo.

O tem, da se je njegova družina za vse dni prvenstva preselila v Nemčijo in je mamo razveselil z golom dan pred njenim rojstnim dnem.

Vse se izšlo skoraj popolno. Po skupinskem delu so sicer za tri dni odšli domov, a se bodo vrnili v Nemčijo, le tega ne vem, s kakšnim prevoznim sredstvom. Družinska podpora iz ozadja je izjemno pomembna.

O tem, če se Celje pripravlja na novo sezono z mislijo, da ne bo več član kluba.

Malo smo se že pogovarjali o tem. Več bo znanega po tekmi s Portugalsko. Upam, da čim dlje ostanemo v Nemčiji in bo morala klubska sezona še malo počakati.