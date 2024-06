Saša Petrovič, znan kot Challe Salle, je pred dnevi izrazil svoje mnenje o Zlatku. Povedal je, da se z Zlatkom zelo razlikujeta in da imata različna mnenja. »Nihče več ga ne posluša,« je povedal in komentiral število ogledov Zlatkovih pesti v zadnjem letu.

Zlatko je v roku 24 ur zahteval opravičilo. Ker ga ni dobil, je, kot obljubljeno, izdal pesem Klepc laže, ki je na YouTubu dosegla več kot 200.000 ogledov. Pod objavo je zapisal, da se s človekom, ki je poln napuha, ne želi pogovarjati, ker je to nemogoče. »Včasih se ta napuh pokaže takoj, včasih pa pride na dan precej pozno, saj ga ljudje dobro skrivajo, a na koncu se vendar pokaže,« je še zapisal.

Očitki in resne obtožbe

Zlatko Challetu v pesmi očita, da dela glasbo za otroke, da so mu pomembni le ogledi in zaslužek ter da bo zanj vedno le začetnik. V drugi polovici pesmi se pojavijo resne obtožbe o nespodobnih povabilih mladoletnih oseb. Challe Sale naj bi mladoletnicam na družbenih omrežjih pošiljal nespodobna povabila, nasilen bi naj bi tudi do svoje žene.

Domnevna sporočila, ki naj bi jih mladoletnicam pošiljal glasbenik, so na spletu zaokrožila že pred leti. Reper je takrat pojasnil, da gre za lažne profile in objave v njegovem imenu.

Zlatko pesem posveča vsem mladim. Challe je danes vso zadevo komentiral na svoji facebook strani in instagramu:.

Saša Petrovič je v odzivu na družbenih omrežjih dejal, da sta Zlatkova pesem in z njo povezan odziv javnosti neposreden napad nanj in na njegovo družino.

Poudaril je, da ni v nobenem postopku in da zoper njega ni bila podana nobena prijava, je pa, tako trdi v izjavi, že bil sprožen kazenski postopek zoper dekleta, ki naj bi o njem širila neresnice. Dejal je še, da je namen nekaterih oseb zgolj medijska pozornost in sabotaža njegovega dobrega imena ter škodovanje njegovi družini in karieri.