Nemška policija je potrdila, kar so prebivalci vasi Behrste na severu Nemčije že slutili: truplo otroka, ki ga je med košnjo našel kmet, pripada pogrešanemu Arianu.

Nazadnje so ga videli 22. aprila, ko se je v trenutku nepozornosti skrbnikov izpred domače hiše v kraju Bremervörde izmuznil neznano kam. Iskalna akcija je bila izjemno zahtevna predvsem zaradi dečkovega avtizma – zaradi bolezni namreč ni komuniciral z okolico, ni se odzival na klice in ni govoril.

Policija je hitro izključila možnost, da bi bil otrok ugrabljen, saj so ga kamere ujele, kako sam tava naokoli.

Iskali so ga z baloni, ognjemeti in čokoladicami

Najobsežnejšo iskalno akcijo za otrokom v zgodovini Nemčije so zato morali zastaviti nekoliko drugače. Fantka so iskali z baloni, ognjemeti, na drevesa obešenimi čokoladicami … Več sto ljudi je v človeški verigi prečilo gozdnato in močvirnato območje v bližini Arianovega doma, iskanju pa se je pridružila tudi vojska. Območje je poleg helikopterjev in dronov preletavalo tudi lovsko letalo, s katerim so območje pregledali s termografsko kamero. Vse brez uspeha.

Upanje, da bodo dečka našli živega in zdravega, je bilo čedalje manjše tudi zato, ker so se aprilske in majske temperature večkrat približale ledišču. Ko je v ponedeljek kraj pretresla vest o najdenem otroškem truplu, so zato mnogi slutili, da bo forenzična analiza potrdila, da gre za pogrešanega Ariana. Ker je kmet truplo našel na območju, ki so ga v času iskalne akcije pregledali, se poraja vprašanje, kako so lahko zgrešili dečka. Po eni od teorij je otroka motil hrup helikopterja in se je zato skril še globlje v gozd.

Policija pravi, da na truplu ni bilo znakov nasilja, vzroka smrti pa nočejo razkriti, kot pravijo, »zaradi zaščite družine«. Strokovnjaki za Bild ugibajo, da je možno, da policija ne pozna točnega vzroka smrti in da morda nikoli ne bo znan, saj dlje ko je bilo truplo v gozdu, težje je ugotoviti okoliščine smrti.