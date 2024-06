Voditelja sta na srečanju v Kijevu med drugim razpravljala o pripravi varnostnega sporazuma med državama, kakršnega je Ukrajina podpisala že z 18 drugimi državami. Glede na prvotni načrt, bi sicer morala Pirc Musar sporazum podpisati med obiskom, a Kijev ni podprl osnutka, češ da v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.

»Obiskala sem mesto Buča in položila svečo pri spomeniku umrlim v grozljivem poboju civilistov. Ob tem sem se srečala tudi z županom Buče Anatolijem Fedorukom in Andrijem Halavinom, župnikom cerkve Sv. Andreja, ki je prisostvoval odkritju množičnega grobišča in nato poskrbel tudi za ustrezen pokop žrtev,« je predsednica zapisala na omrežju X.

Poudarila je, da so se je tragične zgodbe prebivalcev Buče globoko dotaknile.

Zelenski je medtem na omrežju X sporočil, da sta se skupaj s Pirc Musar poklonila padlim ukrajinskim branilcem. »Ukrajina se bo vedno spominjala tistih, ki so žrtvovali svoja življenja,« je še dodal.

O poti do miru v Ukrajini

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in ukrajinski kolega Volodimir Zelenski sta danes v Kijevu govorila o poti do miru, pri čemer je Zelenski naznanil, da Ukrajina pripravlja celovit načrt za končanje vojne. Državi sta podpisali tudi memorandum o sodelovanju na področju podpore ukrajinskim državljanom, začasno razseljenim v Sloveniji.

»Zelo pomembno je, da predstavimo načrt za končanje vojne, ki ga bo podprla večina sveta. To je diplomatska pot, na kateri delamo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci s predsednico Pirc Musar izjavil Zelenski.

Hkrati je naznanil, da so v teku priprave na izvedbo druge mirovne konference za Ukrajino. Na prvi, ki je potekala v začetku meseca v Švici, so sicer voditelji 80 držav v skupini izjavi zapisali, da sta za dosego miru nujna sodelovanje in dialog med vsemi stranmi, Rusija pa da mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

Slovensko podporo neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine je v Kijevu ponovno potrdila Pirc Musar. "Ostro obsojamo rusko agresijo proti Ukrajini in pričakujemo, da bo Rusija nemudoma začela spoštovati mednarodne vrednote in norme, h katerim se je zavezala," je zapisala na omrežju X.

Slovenija bo še naprej nudila humanitarno, materialno in vojaško pomoč ter podporo pri obnovi in rekonstrukciji Ukrajine, je nadaljevala in dodala, da to vključuje tudi pomoč pri razminiranju, rehabilitaciji žrtev vojne ter psihosocialno podporo otrokom in njihovim družinam.

V luči tega je veleposlanica v Ukrajini Mateja Prevolšek v imenu Slovenije z ukrajinsko ministrico za socialne zadeve Oksano Zolnovič podpisala memorandum o soglasju glede sodelovanja na področju celovite podpore ukrajinskim državljanom, začasno razseljenim v Sloveniji.

Pirc Musar je pred tem na srečanju z Zelenskim govorila tudi o pripravi varnostnega sporazuma med državama, kakršnega je Ukrajina podpisala že z 18 drugimi državami. Glede na prvotni načrt, bi sicer morala Pirc Musar sporazum podpisati med obiskom, a Kijev ni podprl osnutka, češ da v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.

Premier Robert Golob je po srečanju z Zelenskim ob robu vrha EU v Bruslju v četrtek izrazil pričakovanje, da bi bil sporazum lahko podpisan julija.

Predsednica se je v Kijevu sestala tudi s premierjem Denisom Šmihalom, tako v prestolnici kot v Buči pa se je poklonila žrtvam več kot dve leti trajajoče vojne.