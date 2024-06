Policisti so takoj po dogodku začeli z aktivnostmi in uspeli ugotoviti identiteto osumljenca. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so z nadaljnjim ugotavljanjem okoliščin, dodatnim zbiranjem obvestil in pregledom zaseženega video materiala ugotovili, da do prijavljenega dogodk dejansko sploh ni prišlo.

O ugotovitvah je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Več pojasnil pa policisti zaradi zaščite mladoletne osebe ne morejo posredovati.

Preberite: Nov incident na avtobusu LPP: 24-letnik naj bi porezal otroka