Z Rusijo povezana hekerska skupina NoName057(16) je napadla spletna mesta hrvaškega finančnega ministrstva, davčne uprave, Hrvaške narodne banke, borze in največje bolnišnice v državi, zagrebškega kliničnega centra.

»Že nekaj časa nismo bili na Hrvaškem, zato smo se odločili opozoriti,« je na omrežju Telegram zapisala skupina. Ob tem je objavila seznam napadenih institucij, med katerimi pa ni zagrebškega kliničnega centra.

»Praktično vse deluje, še vedno bodo manjše težave, ki jih bomo odpravili dopoldne, a bolnišnica normalno deluje in mislim, da vsi skupaj nekoliko lažje dihamo,« je povedal pomočnik direktorja za kakovost Milivoj Novak.

Po četrtkovem kibernetskem napadu na bolnišnico so bili pristojni primorani ustaviti vse njene sisteme. Pacienti pri tem niso bili ogroženi, so se pa pojavile nevšečnosti, kot je pisanje izvidov na roko. Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je po napadu sporočilo, da so začeli kriminalistično preiskavo.