V primerjavi z majem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,4 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,7 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. Sledile so 4,9-odstotne podražitve raznovrstnega blaga in storitev, ki so dodale 0,4 odstotne točke.

Cene storitev so se na letni ravni v povprečju zvišale za 4,2 odstotka, cene blaga pa za 0,2 odstotka. Poltrajno blago se je podražilo za 1,5 odstotka in blago dnevne porabe za 0,3 odstotka, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 1,4 odstotka.

V medletni primerjavi so se najizraziteje pocenili električna energija, plin in druga goriva, in sicer za 7,7 odstotka, ki so inflacijo ublažili za 0,6 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v juniju 1,6-odstotna, potem ko je bila v lanskem juniju 6,6-odstotna. Na mesečni ravni so po tem kazalniku cene v povprečju ostale nespremenjene.

Cene življenjskih potrebščin so se v prvem letošnjem polletju zvišale za 2,3 odstotka, v istem obdobju lani pa za 4,9 odstotka.