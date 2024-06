Zavzela se je za dobro sodelovanje z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je v četrtek ni podprla.

»Sodelovala bom s celotnim parlamentom in njegovimi člani. Zame je zelo pomembno, da sodelujemo s tistimi, ki so proevropski, ki podpirajo Ukrajino in zagovarjajo vladavino prava,« je po zaključku vrha EU v Bruslju danes dejala von der Leyen v odgovoru na vprašanje, ali meni, da je evropski poslanci iz stranke Giorgie Meloni Bratje Italije ne bodo podprli.

V četrtek se je namreč Meloni na glasovanju o njej vzdržala, je potrdila von der Leyen na novinarski konferenci.

Napovedala je pogovore z različnimi političnimi skupinami, pa tudi z nacionalnimi delegacijami oziroma posameznimi poslanci znotraj njih.

Madžarski premier Viktor Orban je glasoval proti temu, da bi von der Leyen predlagali za drugi mandat na čelu komisije.

Nova šefa Evropskega sveta in evropske diplomacije

Evropski svet bo po novem vodil nekdanji portugalski premier Antonio Costa (S&D), za vodjo evropske diplomacije pa so izbrali estonsko premierko Kajo Kallas (Renew).

Costa, ki se je novinarske konference udeležil iz Lizbone prek video povezave, se je ob izvolitvi na položaj predsednika Evropskega sveta zahvalil za izkazano zaupanje, ob tem pa izrazil prepričanje, da bo sodelovanje s von der Leyen in Kallas zelo uspešno ter da bo služilo Evropi in njenim državljanom.

Kot je pred tem sporočil na družbenem omrežju X, bo svojo novo funkcijo prevzel 1. decembra, ko se izteče mandat sedanjega predsednika Charlesa Michela. »Popolnoma bom predan spodbujanju enotnosti med vsemi 27 državami članicami in osredotočen na uresničevanje strateške agende, ki jo je Evropski svet potrdil danes in bo zagotavljala smernice Evropski uniji za naslednjih pet let,« je zapisal.

Kallas pa je dejala, da je zelo počaščena ob podpori voditeljev članic EU. Kot je povedala, gre za ogromno odgovornost v času geopolitičnih napetosti, ko je v Evropi vojna, in ob naraščanju nestabilnosti v svetu.

Kallas, ki se je udeležila četrtkovega vrha EU, je še povedala, da si bo prizadevala za evropsko enotnost, zaščito evropskih interesov in vrednot ter za izgradnjo globalnih partnerstev, pri čemer se bo zavzemala za sodelovanje z državami članicami kot tudi z vsemi institucijami.