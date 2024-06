Potem ko so septembra lani v kvalifikacijah proti Španiji v Tbilisiju klonili s kar 1:7, nihče v Gruziji ni verjel, da se lahko njihova reprezentanca prvič v zgodovini prebije na evropsko nogometno prvenstvo. V svoji kvalifikacijski skupini so z le dvema zmagama in osmimi točkami na koncu zasedli četrto mesto. Če ne bi bilo novega sistema, Gruzije v Nemčiji sploh ne bi bilo. A ker je osvojila prvo mesto v svoji skupini skupine C lige narodov, so dobili priložnost v dodatnih kvalifikacijah, kjer so v finalu po izvajanju enajstmetrovk ugnali Grčijo ter tako skozi šivankino uho prišli na prvenstvo stare celine. Priložnost so Gruzinci zgrabili z obema rokama in so trenutno največji hit tekmovanja, saj so si z zmago z 2:0 proti Portugalski zagotovili mesto v osmini finala, kjer jih čaka Španija.

»Mislil sem, da smo dosegli limit z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo. Kako sem se motil. Gruzija je upravičeno ponosna na igralce, jaz pa, da sem lahko njihov selektor,« je po gromozanski zmagi proti Portugalski povedal Francoz Willy Sagnol, nekdaj izjemni branilec. »Ko sem pred tremi leti sprejel njihovo ponudbo, so me številni ljudje spraševali, kaj počnem in zakaj odhajam v Gruzijo. Zdaj jim lahko odgovorim, da smo delali trdo in dosegli izjemen uspeh.« Sagnol je v roke dobil verjetno najboljšo generacijo gruzinskih nogometašev do zdaj, v polno pa zadel s tem, da jih taktično ne omejuje. »Pred tekmo s Portugalsko sem nekaterim igralcem rekel, naj se spomnijo, kako je bilo, ko so bili stari 16 ali 17 let in so igrali brez strahu. Tako so nato delovali na igrišču in posledično šokirali nogometno Evropo.«

Moč Gruzije je v izjemnem kolektivu, v katerem izstopajo trije nogometaši. Igralec Napolija Hviča Kvarachelija potrjuje, da gre za enega najboljših posameznikov na stari celini in da njegova tržna vrednost ne znaša zaman 80 milijonov evrov. »To je še boljši občutek od tistega, ko smo z Napolijem osvojili naslov državnih prvakov. Za svojo državo igraš s ponosom, ki ga ne čutiš nikjer drugje. Svojim rojakom smo podarili darilo, ki ga ne bodo pozabili nikoli,« je bil presrečen Hviča Kvarachelija. 23-letni Georges Mikautadze, napadalec Metza, ki je letos izpadel iz prve francoske lige, je s tremi goli trenutno prvi strelec evropskega prvenstva, prav tako 23-letni vratar španske Valencie Giorgi Mamardashvili pa je proti Portugalski s herojskimi obrambami poskrbel, da je njegova mreža ostala nedotaknjena.

Gruzijo jutri ob 21. uri v osmini finala čaka nova misija nemogoče. Čaka jo Španija, ki jo je pred slabim letom dni razbila v Tbilisiju in ki je kot edina v skupinskem delu dobila vse tri obračune ter ob tem ni prejela niti enega gola. »Pred zadnjo tekmo v skupinskem delu nam na kraj pameti ni padlo, da bi razmišljali o tem, koga lahko dobimo v osmini finala. Vsi smo bili osredotočeni le na Portugalsko in dejstvo, da lahko z zmago spišemo zgodovino. Zdaj nas čaka Španija, reprezentanca, ki je v skupinskem delu pokazala najboljše igre. A to je za nas nov velik izziv in nova priložnost, da naredimo nekaj velikega. Smo izraziti avtsajderji, a nekaj vam lahko zagotovim. Moji igralci se bodo borili kot levi do zadnje sekunde, kot so se na vseh dozdajšnjih obračunih na evropskem prvenstvu. Ne glede na razplet so heroji Gruzije,« je pojasnil Sagnol.

Evropsko prvenstvo, osmina finala, danes ob 18. uri: Švica – Italija, ob 21. uri: Nemčija – Italija, jutri ob 18. uri: Anglija – Slovaška, ob 21. uri: Španija – Gruzija. x