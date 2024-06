#video Magnifico: Sem del Tivolijevega habitata

“Uporabili bomo vse pravne poti za realizacijo jubilejnega koncerta v Tivoliju. Če nam to ne uspe in bomo od države dokončno zavrnjeni, bomo razmislili o odškodninski tožbi zoper odgovorne osebe in državo,” je danes sporočil Igor Arih, direktor družbe Dom svobode, ki je organizatorka Magnificovega koncerta. Plan B je bežigrajski stadion.