Strelec je napadel šolo in pobil 19 otrok ter dve učiteljici, preden se je množica policistov odločila za posredovanje. Tehnično je bil pred šolo poveljujoči Arrendondo, vendar so bili tam tudi državni policisti in številni drugi, ki niso posredovali.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v začetku leta objavilo kritično poročilo, v katerem je ugotovilo, da bi policisti morali posredovati nemudoma, ko so dobili prijavo, da je 18-letni strelec vstopil v osnovno šolo Robb. S posredovanjem so čakali 77 minut.