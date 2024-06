Kot poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, je izraelska vojska ciljala tudi šotore z razseljenimi Palestinci v Rafi. Izraelska vojska je izvedla tudi nove množične aretacije na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi skupno pridržala 28 ljudi.

Obstreljevanje Gaza je nadaljevanje kopenskega napada na eno od četrti v mestu Gaza na severu enklave. Palestinske oborožene skupine se tam še naprej spopadajo z izraelsko vojsko, prav tako pa naj bi v smeri Izraela izstrelile več raket.

Zaradi zaostrovanja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah so ponoči so izraelska letala napadla tudi jug Libanona.