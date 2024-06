Predsedniška kandidata se nista rokovala ne na začetku in ne na koncu soočenja. Joe Biden se je na soočenje pripravljal teden dni, Trump pa je trdil, da se mu na soočenje ni potrebno pripraviti.

Biden je prvo televizijsko soočenje začel s hripavim glasom, večkrat pa je izgubil tudi tok misli. Iz njegovega štaba pa so po soočenju sporočili, da je prehlajen. Trump je deloval bolj energično in napadalno, skozi soočanje pa je ves čas poudarjal največje slabosti Bidna pri volivcih.

Za vojno v Ukrajini je dejal, da je sploh ne bi bilo, če bi bil on predsednik, ker da si ruski predsednik Vladimir Putin ne bi upal izvesti invazije. Bidnu pa je pripisal tudi krivdo za napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Dotaknil se je tudi umika ameriške vojske iz Afganistana in visoke inflacije in ponavljal, da je bilo ameriško gospodarstvo pod njegovo vladavino najboljše v zgodovini.

Biden je našteval podatke o zgodovinsko dolgi rasti zaposlovanja, nižanju cen zdravil na recepte in skušal odgovornost za visoko inflacijo naprtiti Trumpu. Ni pa izkoristil vprašanja glede pravice do splava, ki jo podpira velika večina Američanov in je njegova glavna prednost pred Trumpom.

Sicer pa je soočenje minilo v znamenju nepredstanih obtoževanj. Trump je dejal, da je Biden uničil ameriško gospodarstvo in celotno državo, ki se ji smeji ves svet, Biden pa mu je dejal, da je hujši od uličnega mačka, ker je imel spolne odnose s pornografsko igralko v času, ko je bila njegova žena noseča. Biden je spomnil, da je Trump pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ta pa mu je nemudoma vrnil, da to velja tudi za njegovega sina Hunterja.

Po soočenju je Bidna iz odra pospremila njegova soproga Jill Biden, Trump pa je iz odra odšel sem, saj Melanie na soočenje ni bilo. Po poročanju Daily Maila je Melania s tem, ko je ni bilo na soočenju, prekinila desetletja ameriške tradicije.

Pri demokratih razmišljajo o zamenjavi za Bidna

»Po katastrofalnem nastopu v razpravi proti Donaldu Trumpu so se pri demokratih začele razprave o zamenjavi Bidna v predsedniški tekmi,« piše ugledni britanski The Telegraph.

Kot navajajo, je Biden med 90-minutnim soočenjem momljal, se izgubljal v mislih in na trenutke deloval povsem zmeden.

Tudi New York Times poroča, da skupina demokratskih kongresnikov razmišlja o novem predsedniškem kandidatu, potem ko so videli »katastrofo, ki se odvija pred njihovimi očmi.«