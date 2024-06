Zamisel o prodajni galeriji s slovenskimi oblikovalskimi izdelki, ki nagovarjajo tako turiste kot domačine onkraj turističnega kiča, ki se v središču Ljubljane širi v zadnjih letih, se je arhitektki in oblikovalki Katjuši Kranjc porodila, ko sta z oblikovalcem in arhitektom Rokom Kuharjem, s katerim vodita studio Raketa, pred dvema letoma sodelovala pri projektu Dizajn v mestu. Ta se je zgodil pod okriljem Meseca oblikovanja z zamislijo, da v času festivala v središču mesta vzpostavijo oblikovalsko cono. Vanjo sta se s svojimi izdelki z oblikovalsko postajo v trgovini v Filipovem dvorcu vpela tudi Katjuša Kranjc in Rok Kuhar. Kar pa je bila izkušnja, pri kateri sta se od blizu srečala s »kruto realnostjo središča Ljubljane«, s čimer oblikovalka ubesedi »skorajda polucijo izdelkov z nizko likovno in funkcionalno vrednostjo«, ki v središču mesta polnijo trgovine s spominki za turiste.

Del turističnega vala je pred nekaj leti postala tudi trgovina v Filipovem dvorcu, ki je bila pred tem vsaj 20 let pojem prodajalne klasičnega izbranega porcelana pa tudi pribora in drugega kulinaričnega posodja. Vanjo so hodili Ljubljančani, dokler niso mesto množično preplavili turisti, zaradi česar domačini vse manj zahajajo v strogo mestno središče. Trgovina je torej s svojo ponudbo spominkov odgovorila na dogajanje okoli sebe – na trume obiskovalcev mesta. Izbrani porcelan je v Filipovem dvorcu sicer ostal, vendar v zelo majhni zastopanosti, prodajne police pa so napolnile skodelice s podobami Ljubljane, Bleda in nasploh Slovenije, razni magneti, likerji in žganje v generičnih steklenicah ter drugo. Kot pravi Katjuša Kranjc, je k izrinjanju ponudbe izbranega porcelana iz butične trgovine prispevalo tudi dejstvo, da veliki tovrstni proizvajalci svoje izdelke prodajajo tudi v veleblagovnicah.

Izbor slovenskih oblikovalcev in oblikovalk

Z idejo o vzpostavitvi prodajnega mesta, ki bi z izbranimi in kakovostnimi izdelki lokalnega oblikovanja nagovarjalo tako turiste kot domačine, se je Katjuša Kranjc obrnila na vodjo trgovine v Filipovem dvorcu. Podjetnik je za to imel posluh in tako je že dobro leto, kar deluje Design Corner Ljubljana, kjer ponujajo unikatne maloserijske izdelke slovenskih oblikovalcev. Gre za dobro sodelovanje med trgovci in oblikovalci, pravi sogovornica. »Nabor Design Cornerja Ljubljana sem kurirala z mislijo, kaj tako turisti kot domačini iščejo za darila. Kriterij je, da je avtor izdelka slovenski oblikovalec ali da je izdelek proizveden v Sloveniji, lahko pa gre tudi za slovenskega oblikovalca, ki proizvaja v tujini. Torej mora biti poreklo na neki način slovensko, nikakor ne podpiramo izdelkov, ki so narejeni daleč stran, saj se trudimo, da bi vse stvari, ki jih ponujamo, imele čim manjši ogljični odtis in da bi bilo oblikovanje tu tako dobro v vseh kriterijih,« je sito, skozi katerega nastaja prodajna galerija, predstavila Katjuša Kranjc. Ponudbo so začeli s 30 oblikovalci, pri čemer se zasedba zdaj širi in jih je že čez 50. Prodajajo vse od nogavic, ki slavijo slovensko kulturno dediščino in jugokulturo, do izdelkov Tanje Pak, lanenih prtov s preprostimi vezenimi vzorci, polnimi simbolike, Nine Vastl Štefe, spominkov Ljubice Čehovin - Sune, keramike Roka Oblaka in opletenih steklenic za vodo iz slame, ličja in šibe Darje Malešič. Del nabora so tudi viljamovka znamke Zima, džini, kulinarične knjige, odeje znamke Baragaga in še marsikaj. Za velike kose pohištva nimajo prostora, prodajajo pa viseče shranjevalne police in posode za domače živali, ki nastajajo pod blagovno znamko studia Raketa, imenovano Pikka.

Serija dogodkov o oblikovanju

Lokalne prebivalce v Design Cornerju Ljubljana ne nagovarjajo le z izdelki, temveč tudi s serijo dogodkov Oblikovanje v središču, ki enkrat na mesec poteka v kavarni hotela InterContinental. »Želimo ljudi ozaveščati, kaj je dobro oblikovanje, kako nastaja in zakaj izdelki stanejo, kolikor stanejo. Marsikdo od domačinov namreč pravi, da smo predragi, hkrati pa posegajo po izdelkih, ki jih kupujejo v trgovinah s svetovno znanimi oblikovalskimi znamkami. Vendar globalne znamke delajo serije v ogromnih količinah, zaradi česar so njihove cene v primerjavi z našimi res neupravičene,« pravi Katjuša Kranjc. Dodaja, da bi radi okrepili zavest, da z izbiro izdelka v Design Cornerju Ljubljana kupci podpirajo slovensko oblikovanje in izdelovalce, na tak način pa se lokalna ustvarjalnost lahko razvija. Pri tem tudi pove, da je razlika med prodajo generičnih spominkov in oblikovalskih slovenskih izdelkov v trgovini v prid prvim. »Za nas so dragoceni turisti, ki ne prihajajo v velikih skupinah in ne kupujejo spominkov za en evro, temveč so samoorganizirani, razgledani in kulturno senzibilni.«

