Odločitev podjetja o izplačilu temelji na zavezanosti k nagrajevanju predanosti in doseženih uspehov zaposlenih. Zavedajo se, da uspehov brez znanja, izkušenj in zavzetosti zaposlenih ne bi bilo. Tudi z izplačilom regresa, bonusa in nagrade jim kot podjetje potrjujejo njihov prispevek k razvoju podjetja in produktov, ki so namenjeni zdravljenju obolelih. Direktorica Sartorius BIA Separations dr. Jana Krapež Trošt pravi, da so se za tovrstno nagrajevanje odločili zato, ker svoj znanstvenoraziskovalni kader cenijo. Tudi sicer poskušajo biti družbeno odgovoren delodajalec, tako da skrbijo za usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja zaposlenih, varnost in zdravje na delovnem mestu, nenehna dodatna izobraževanja za zaposlene, druženja, piknike, timbildinge …

»Najpogosteje iskani kadri, ki jih zaposluje podjetje, so kadri s področij kemije, biokemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije in drugih naravoslovnih ved. Mlad, strokovni in za našo dejavnost specifičen kader, ki se v to dolino seli praktično z vseh koncev Slovenije, celo iz tujine, moramo motivirati odgovorno, a tudi materialno, saj so to mladi ljudje z mladimi družinami. Zavedamo se, da je tudi to eden izmed motivatorjev naše blagovne znamke kot delodajalca za pridobivanje in zadrževanje tovrstnega kadra,« še poudarja direktorica. V Sartorius BIA Separations se zavedajo, da uspeh družbe temelji na znanju in zavzetosti zaposlenih, zato si prizadevajo obdržati in pridobiti najboljši, starostno, izobrazbeno in spolno uravnotežen kader, ki ga motivirajo s podporo vodstva pri uvajanju lastnih pobud v prakso (»vsaka ideja šteje«), z motivacijo zaposlenih (možnost razvoja in napredovanja ter stimulativno plačilo), s spodbujanjem samoiniciativnosti (»problem solving methods«), presojo uspešnosti na podlagi jasno postavljenih ciljev in nalog, vzgojo zavesti o pripadnosti družbi, dobrimi odnosi med zaposlenimi, obveščanjem in ustvarjanjem pripadnosti in občutka varnosti ter z druženjem na dogodkih za zaposlene. Zaposlenim so izplačali regres v višini 2279,52 evra na zaposlenega, bonuse v znesku 75.720 evrov in izredne nagrade za poslovanje v prvem kvartalu v skupnem znesku 693.819 evrov.