Na sled so ji prišli aprila, ko so na meji s Slovenijo med rutinsko kontrolo ustavili kitajskega državljana, ki je v avtomobilu prevažal štiri rojake brez dokumentov, navaja tržaški časnik Primorski dnevnik. Policija je med operacijo aretirala devet domnevnih članov tihotapske mreže in identificirala 77 migrantov brez dokumentov. Med njimi je bilo veliko žensk in nekaj mladoletnikov. Iz Kitajske so brez vizuma večinoma prispeli v Beograd, od koder so pot nadaljevali proti Italiji, kjer so jih pričakali rojaki, ki imajo tam stalno prebivališče. Ponudili so jim zavetje v tako imenovani varni hiši v kraju Cazzago di Pianiga v bližini Benetk. Po dnevu ali dveh so jih prepeljali do končnih ciljev, v Benetke, Milano in Prato ali dlje v Španijo in Francijo. Po prihodu naj bi jim odvzeli potovalne dokumente in jih začeli izkoriščati za poplačilo prevoza.