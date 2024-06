Policisti iz Šentjerneja in okolice so predvčerajšnjim ob pol osmih zvečer posredovali v Dobruški vasi, kjer je skupina mlajših oseb poškodovala parkirano tovorno vozilo. Po prvih ugotovitvah so najprej ogovorili 69-letnega voznika, prosili naj bi ga za cigarete. Kaže, da jih njegov odgovor ni zadovoljil, saj so najprej razbili stransko šipo na tovornjaku, nato pa s kamenjem poškodovali še vetrobransko steklo in vrata. Skupina se je nato – tudi zaradi posredovanja mimoidočih – razbežala. Po prvih ocenah je na vozilu nastalo za več kot 2000 evrov škode. Stekla je intenzivna policijska preiskava, v kateri so identificirali pet mladostnikov iz okolice Šentjerneja, starih od 13 do 17 let. Ovadili jih bodo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, obvestili pa bodo tudi center za socialno delo.

Sumijo jih, da imajo na vesti tudi incident, ki se je zgodil pred dobrim tednom. Takrat so policisti poročali, da so štirje storilci zunaj naselja Dobrava pri Škocjanu lažje poškodovali 56-letnega domačina in mu razbili steklo na avtu. Pri njem doma naj bi najprej kradli jabolka, nato pa odšli. Domačin je zapeljal za njimi in jih dohitel na makadamski poti med Dobravo pri Škocjanu in Dobruško vasjo. Ko jih je ogovoril, so ga popršili z dražečim sprejem in ga z udarci lažje poškodovali. Odpeljal se je domov, kjer so ga oskrbeli s prvo pomočjo, nato pa so mu pomagali še v novomeški bolnišnici.

Iz novomeške policijske uprave so sporočili, da bodo kazensko ovadili tudi 15-letno dekle in 12 let starega fanta, ker naj bi bila med vandali, ki so 18. junija v bližini Dobruške vasi na njivi zažgali približno osem bal sena, pripravljenega za baliranje. Lastnika so oškodovali za nekaj več kot 300 evrov.