Kot so priobčili v Slovenskih novicah, nas je 22. junija pričakala prva polna luna v znamenju kozoroga, naslednja pod istim vplivom menda prihaja nad naše kraje 24. julija, obe pa naj bi nakazovali, da se vesolje pridno osredotoča na vse, za kar je odgovorno znamenje kozoroga: status, kariero in družbeno vlogo. »Zanimivo je, da je kozorog znamenje, ki je točno na presečišču karmičnih vozlov v ovnu in tehtnici, kar pomeni, da se bo v trenutkih polne lune 22. junija in 24. julija na nebu oblikoval aspekt velikega križa. Prinesel bo situacije, ki nam bodo popolnoma spremenile življenje, postavil nas bo na razpotje, odločiti se bomo morali, kam se bomo obrnili,« se je glasilo preroško sporočilo za javnost, ki se je že manifestiralo s tem, da sta dež in veter opravila z nadležnim puščavskim peskom in morsko sluzjo, zastave slave pa so odigrale močno družbeno vlogo pri romanju na evropsko prvenstvo, ki ga Slovenija nadaljuje v ponedeljek proti Portugalski.

Življenje se je v duhu kozorogovih karmičnih vozlov popolnoma spremenilo zunanji ministrici Tanji Fajon, ki so jo vneti raziskovalci družabnih omrežij z novičarskega portala siol.net zalotili, kako na fotografiji, ki jo je poslala v svet in splet, pozira ob motorju znamke BMW. »Od zdaj samo še sama za krmilom. Tisti, ki me poznate, bi vedeli ... Dolgo sem zbirala pogum in voljo, pa tudi čas,« je objavila na instagramu in razkrila, da je naredila izpit za motor. Njeno zunanjepolitično podobo in samohvalo so pospremili s komentarjem, da marsikdo ne ve, da je tudi Fajonova strastna ljubiteljica jeklenih konjičkov na dveh kolesih in da so se pod objavo zvrstili številni komentarji sledilcev, ki so jo pozdravili med motoristi in ji zaželeli srečno vožnjo.

V avtu vse, kar potrebuje

Tudi Jasna Kuljaj se je minule dni za Nedeljski dnevnik razgovorila o svojem izpitu za obvladovanje cestnih premikal. Kot je izdala, je vse svoje naloge za pridobitev vozniškega dovoljenja opravila razmeroma pozno, pri petindvajsetih, in morda ga še danes ne bi imela, ker je bila povsem zadovoljna s tem, da jo vozijo drugi ali pa vozniki ljubljanskega potniškega prometa, če ji ne bi Jože Potrebuješ v času, ko je bila voditeljica oddaje Na zdravje, predlagal, naj naredi izpit za avto, da bodo za popestritev oddaje posneli kakšno uro njene vožnje. In ga je naredila, čeprav do avtomobilov nima kakšnega posebnega bolj intimnega odnosa. »Najbolj važno mi je, da imam v njem vse, kar sodobna ženska potrebuje. Potrebuje pa veliko, kajti družba od nje zahteva veliko: da je skrbna mati in uspešna poslovna ženska s svojo plačo. To pomeni, da imam v avtu od obutve za otroka za različne vremenske razmere do lastne garderobe za vse možne poslovne priložnosti,« je dejala in še pristavila, da se v notranjosti terenskega avtomobila znamke Dacia skriva še kakšen karton očetovega cvička za morebitno hitro dostavo.

Nekdanji slovenski nosilec mnogoterih političnih funkcij Borut Pahor se je te dni ukvarjal s povsem drugačnimi tegobami, kot so družbene zahteve do žensk. Kot so zapisali v Slovenskih novicah, kjer so ga ujeli med opazovanjem samega sebe, Pahor na instagramu deli zanimive objave, v katerih pa zna biti tudi kritičen. Pred tedni se je tako obregnil ob svoj videz in dejal, da imajo maskerke na televiziji zdaj več dela z njim, kot so ga imele včasih, pred dnevi pa so ga zmotile še gube na portretu slikarske mojstrice Dragane Ivanović. »Ah, če je mojstrica Ivanović že imela svinčnik v roki, bi me lahko malo retuširala, ne da se je tako dlakocepsko potrudila narisati prav vsako gubo. Mah, saj je v redu, jo bom na zid obesil čez deset let in bo ravno prav,« je v šaljivem tonu, kot so namignili, Pahor nagovoril svoje zveste medmrežne prijatelje. So mu pa zaradi izrečenega speli takšno hvalnico, da se na portretu prah verjetno ne bo nabiral celih deset let: »Že res, da ima pri svojih šestdesetih letih kakšno gubo več, kot jo je imel v začetku svoje politične kariere, ki se je pri njem začela zelo zgodaj, se pa kljub temu zdi, da je še vedno v dobri kondiciji. Ta pa je precej bolj pomembna od gub.«

Neisha se boji močeradov

Pahor ni edini, ki ga daje neke vrste preganjavica zaradi nenavadnih stvari in pojavov. V reviji Lady so denimo izvedli obširno raziskavo o tem, kakšne fobije in strahovi preganjajo našo elito slavnih. Kot so navedli v uvodu, si znane obraze pogosto predstavljamo kot neustrašne junake, ki se z lahkoto in samozavestjo spoprijemajo z vsakodnevnimi izzivi, vendar za zaveso slave in blišča tudi estradniki skrivajo svoje ranljivosti in strahove, ki so prav tako resnični kot pri vseh drugih. Pred čim torej trepeta naša zvezdniška avantgarda? Nežo Buh, ki se v umetniškem svetu predstavlja pod imenom Neisha, na primer preganja batrahofobija oziroma, kot se strokovno reče tej grozi, strah pred močeradi. »Priznam, da imam kar nekaj osebnih strahov, ampak ni ga čez močerade. »Hudo paniko in močno tesnobo dobim že ob pogledu ali ob misli na te črno-rumene pošasti. Zato tudi ne hodim v gozdove ali gore, če je ravno deževalo, saj takrat pridejo na plan. Se je že zgodilo, da sem se na pol poti obrnila in tekla, kot se je dalo hitro, nazaj na varno,« je izdavila Buhova. Njeno kolegico iz glasbenih krogov Sašo Lendero pa v primež nepopisne tesnobe pahne že en samcat pogled na pajka. Arahnofobija se strokovno reče tej fobiji, kot so nas podučili v strokovnem sestavku, in je ena najpogostejših fobij. »Vsi imamo strahove in fobije pred čim. Nekateri so bolj ozaveščeni, drugi bolj nezavedni. Trenutno so tisti globoki strahovi pri meni nekako utihnili, vsaj večina. Trapasti in iracionalni strah pred pajki pa se me vztrajno oklepa že od malih nog,« je povedala Lenderova.

Niso pa samo bitja iz sveta žuželk in dvoživk tista, ki grenijo prešerno počutje naše falange povsod prepoznavnih obrazov. Na spletno-obveščevalni platformi žurnal24.si so se poglobili v svet povsem drugačnih motilcev psihofizičnega počutja našega zvezdniškega življa in navedli, da žal obstajajo tudi temne plati slave. Ena takšnih so zagotovo oboževalci, ki ne poznajo meja, bridke izkušnje z gorečneži raznih vrst pa imajo tudi nekateri domači zvezdniki. Voditelj Mario Galunič, ki so ga bralnemu občestvu predstavili kot prvi obraz razvedrilnega programa TV Slovenija že 25 let, je leta 2019 v oddaji Od blizu Vesni Milek zaupal, da že skoraj 20 let živi v strahoti zaradi zalezovalke. »Upal bi si reči, da je to stvar, ki ji nisem bil kos. Ni bilo v moji moči, da bi to rešil. In še vedno dobivam na stotine pisem in še vedno se tega ne morem rešiti in upam, da bo tožilstvo, sodni sistem to premlel. Ker to gre vse zelo počasi, zelo počasi. Ta sistem ne funkcionira,« je povedal novembra 2019, stvari pa so se po dveh desetletjih premaknile šele leta 2020. Takrat je sodišče sledilo predlogu tožilstva in zalezovalko napotilo na obvezno psihiatrično zdravljenje.