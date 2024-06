Ko se s sodelavci v delovnih kolektivih pogovarjamo o tem, kaj potrebujejo za to, da bi v organizacijah lahko ostali, se izrišejo štirje stebri, ki omogočajo stabilnost: vodenje, odnosi, komuniciranje in ustrezno nagrajevanje. Ker se zdi, da se vse začne in konča pri plači – ter se s temi najpogosteje navedenimi razlogi za odhod tolažijo in zadovoljijo tudi vodstva, organizacije ključnih razlogov za odhode ne ozavestijo in se z njimi ne ukvarjajo. Vodstva se premalo pogovarjajo s sodelavci, zato ne vedo, kakšne težave imajo njihovi ljudje in zakaj odhajajo. Tudi izhodni intervjuji so površni in rutinski – ali pa jih sploh ni. Sodelavci, ki se poslavljajo, pa tudi raje rečejo, da odhajajo zaradi boljše plače ali bližine doma, kot da bi razlagali, da so nad delodajalcem že zdavnaj obupali zaradi slabega vodenja, neustrezne komunikacije, porušenih odnosov. Obupali so, ker njihovo delo ni bilo cenjeno in tudi sami niso bili slišani, razumljeni, spoštovani. A če jim pozorno in dobronamerno prisluhnemo, spregovorijo o svojem trpljenju, bolečini, zavračanju, nespoštljivosti, nerazumevanju, nezaupanju, neizpolnjenih obljubah v delovnem okolju. Sodelavci govorijo o vsem, kar se preliva čez robove tega, kar so danes posamezniki z zdravo samopodobo še pripravljeni tolerirati.

Ali veste, zakaj sodelavci odhajajo?

»Veste, on se je odločil, kot se je. Še žal mu bo, ampak tukaj nimamo več kaj,« vodstva zamahnejo z roko ob vprašanju, ali so se pogovorili z odhajajočim sodelavcem. Ne vidijo smisla in vrednosti v tem, da bi opravili poglobljen pogovor z nekom, »ki ni več naš«, hkrati pa brez sence dvoma zaupajo v vsakokratne, nenehno ponavljajoče se »osebne razloge« za odhod – plača, bližina doma, novi izzivi. Posledično delodajalci sklepajo in povedo: »Odhajajoči sodelavci se še iščejo, ne vedo, kaj bi radi, niso vajeni delati, ne čutijo prave pripadnosti, ne zavedajo se, kaj izpuščajo.« Skratka, dokler je težava v sodelavcih, ki odhajajo, delodajalci sprememb ne doživljajo kot smiselnih, potrebnih in nujnih. A to seveda ne ustavi notranjih odpovedi, odhodov na dolgotrajne bolniške odsotnosti ter nazadnje dokončnih odpovedi in odhodov drugam. Poglejmo torej temeljne stebre, ki sodelavcem omogočajo, da ostanejo: vodenje, odnosi, komunikacija, nagrajevanje.

Spodbujajte jih, da si vzamejo dopust

Gradite organizacijsko kulturo spoštovanja, zaupanja in varnosti; spodbudno delovno okolje, v katerem se zaposleni počutijo slišane in cenjene. Spodbujajte sodelovanje, krepitev timskega duha in odprto, spoštljivo komunikacijo. Redno prepoznavajte, pohvalite in nagrajujte dosežke zaposlenih. Pomagajte zaposlenim, da pridobijo nove veščine in znanja. Podpirajte karierne cilje sodelavcev in jim ponudite priložnosti za napredovanje. Spodbujajte jih, da prevzamejo nove izzive in odgovornosti. Kot vodja se izobražujte in krepite tudi sami. Vodite z integriteto, doslednostjo, empatijo in zgledom. Bodite transparentni glede odločitev in sprememb, ki vplivajo na zaposlene. Redno posredujte informacije o načrtih in izzivih organizacije, spremembah in pomembnih dogodkih. Bodite dostopni, posvetite se sodelavcem in jih spodbujajte, naj izrazijo svoje predloge in pomisleke. Redno komunicirajte s sodelavci in jim posredujte jasne povratne informacije. Spodbujajte komunikacijo, ki ne rani, ter ukrepajte proti neetičnemu ali nespoštljivemu vedenju in ravnanju. Posredujte pri sporih med zaposlenimi na pravičen in nepristranski način ter jih učite, kako lahko nesoglasja odgovorno in tvorno rešujejo tudi sami. Spodbujajte odprto, odkrito komunikacijo in sodelovanje za pravočasno reševanje težav. Gradite delovno okolje, ki krepi zdravje in dobro počutje sodelavcev. Spodbujajte jih, naj si vzamejo dopust, ter pri tem spoštujte njihovo zasebnost in prosti čas. Sodelavcem ponudite mentorstvo, coaching in individualno podporo ter jim pokažite, kako lahko prispevajo k doseganju skupnih ciljev. Naj bodo ti cilji jasni, dosegljivi, merljivi, realni. Spodbujajte sodelavce, da prispevajo k oblikovanju skupne prihodnosti. In, ne nazadnje, poskrbite tudi za ustrezno nagrajevanje zaposlenih. To ni omejeno le na konkurenčno plačilo. Gre za celovit sistem, ki zaposlenim priznava njihove dosežke, jim ponuja možnosti za rast in razvoj ter ustvarja pozitivno in spodbudno delovno okolje. Tudi priznanje in pohvala sta del te zgodbe. Zato cenite dosežke in prispevke zaposlenih. Praznujte uspehe sodelavcev in se veselite skupnih zmag.

Resnična skrb za sodelavce

Res je, resnična skrb za sodelavce presega vsakdanje operativno delo in terja razmislek, načrtovanje, energijo, predanost, dobronamernost, empatijo in integriteto, začenši pri sodelavcih z odgovornostjo vodenja. Vendar v nasprotju z vsemi drugimi bližnjicami prinaša rezultate. Dolgoročne rezultate. Prinaša dolgoročno zadovoljstvo, zavzetost, pripadnost in produktivnost zaposlenih, ki želijo ostati z vami. To pa je ključno za uspeh. Organizacije, ki delajo z zaposlenimi tako, da si ti želijo ostati, ohranjajo in krepijo znanje, izkušnje, kupce, zadovoljstvo strank, konkurenčno prednost. To pa so najboljša zagotovila za dolgoročno odpornost in uspeh vsake delovne organizacije. x

Dr. Damjana Pondelek iz podjetja Urednica je svetovalka vodstvom in kolektivom pri krepitvi organizacijske kulture, odpornosti, odgovornosti, odnosov in vodenja.

