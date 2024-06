Beograd . Stanimir B. je v začetku leta pristal v beograjskem zaporu v Padinski Skeli. Tam se je znašel zaradi petarde, ki jo je v pričakovanju novega leta 2020 vrgel z balkona. Zaradi kršenja javnega reda in miru so ga kaznovali s 30.000 dinarji (256 evri) globe, a ker je bila zanj to prevelika vsota, mu je sodišče prisodilo 30 dni zapora. To je bilo zanj usodno. V celici se je namreč znašel z 20-letnim Srećkom ter 21-letnima Sašem in Daliborjem, ki so se od prvega dne dalje grozovito znašali nad 74-letnikom. Ko mu je zmanjkalo denarja, s katerim jim je v zaporniški trgovini nabavljal dobrote, so ga več dni zverinsko pretepali, brcali, tepli po glavi ... Vsaj eden od njih ga je z ročajem metle spolno zlorabil, najmanj eden ga je tudi silil k pitju urina iz skodelice za kavo. Grozili so mu s smrtjo, če bi jih izdal, zato je Stanimir molčal. Ko se je nekega dne vrnil od zdravnika, so ga odpeljali v kopalnico in ga polivali z mrzlo vodo. Obdukcija je pokazala, da je 4. februarja umrl zaradi notranjih poškodb in krvavitev. Zlomljenih je imel več reber.

Niso mu pomagali

Proti trojici, ki se je za zapahi prvotno znašla zaradi prekrškov, poteka preiskava zaradi suma umora, po poročanju srbskih medijev so med zaslišanjem skušali krivdo prevaliti drug na drugega. Včeraj je policija aretirala dodatnih pet ljudi – zaporniško zdravnico Vesno S. in štiri paznike, med njimi vodjo izmene Slađana K., ki jim očitajo nevestno in malomarno delo. Stanimir je zaradi hudih poškodb vsaj enkrat obiskal zaporniško bolnišnico, a več kot očitno ne zdravnice ne koga drugega niso zanimale njegove modrice, praske, rane. Zdravnica naj ne bi pravilno zabeležila poškodb, prav tako o njih ni obvestila nadrejenih ali pa zahtevala kakšnega dodatnega pregleda. Po neuradnih informacijah se ji je maltretirani upokojenec zlagal in je poškodbe pripisal lastni nerodnosti. Rekel ji je, da je sam večkrat padel. Eden od razlogov za to je bil strah zaradi povračilnih ukrepov, drugi pa, da zaposlenim v zaporu pač ni več zaupal, ker so ga dotlej pustili na cedilu.

Tudi pazniki naj bi vedeli, kaj se dogaja v celici, a so se obrnili stran. Po poročanju srbskih medijev sta vsaj dve priči prijavili brutalno mučenje, prosili praznike na pomoč, a so se ti zganili šele, ko je Stanimirju postalo slabo in so ga odpeljali na pregled. Iz strahu za lastno življenje pa se trojici nasilnežev nista upala sama postaviti po robu. Novica o nasilni smrti je v javnost prišla šele po opravljeni obdukciji, več kot mesec dni pozneje. Pristojni organi so razrešili upravnika zapora (a ga le premestili na položaj namestnika upravnika) ter uvedli notranji nadzor in disciplinski postopek proti sedmim zaposlenim.