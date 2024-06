Sojenje Danijelu Maksimoviću, obtoženemu, da naj bi lanskega septembra v novogoriškem Crazy horse pubu poskušal z grlom razbite steklenice in metanjem pepelnikov ubiti Mateja C., se je včeraj začelo sladko. Obtoženi je v sodno dvorano za sodnika in tožilko prinesel tortice. »Ker sem ravno praznoval rojstni dan,« je stari znanec policije in sodišč pojasnil zbranim, za katerimi je že niz sodnih obravnav, sojenje pa se še vedno ne približuje koncu. Obramba skuša dokazati, da rane, ki jih je žrtev dobila tistega večera, vendarle niso bile tako usodne, da bi bilo življenje žrtve močno ogroženo, sojenje pa se je včeraj vrtelo predvsem okrog vrat lokala, ki so čudežno izginila, in tega, kako je policija vodila ogled kraja kaznivega dejanja.

Neljubi dogodki

Lastnik lokala Marko V. ni sam upravljal bara, oddajal ga je v najem. Kot je priznal je, je bil lokal znan po tem, da je v njem večkrat prihajalo do sporov. Menil je, da je bilo tako tudi tokrat, ko so ga sredi noči poklicali domov. »Delam v igralnici, takrat sem delo končal okrog treh zjutraj, šel sem že domov, ko me je Tilen poklical, ali lahko pridem do bara, da so se tam zgodili neljubi dogodki. Na kraju sem potem izvedel, da so Mateja odpeljali na urgenco. Kdo je bil še udeležen v pretepu, mi takrat niso povedali,« je pojasnjeval, da je šele pozneje izvedel, da naj bi bil osumljeni Maksimović. »To je bila takrat bum novica, veliko govoric je bilo potem, kdo vse je kaj naredil,« je priznal, a o podrobnostih ni želel preveč razpravljati. Zdaj je že nekdanji lastnik lokala, vmes so ga zaprli, nedavno ga je tudi prodal.

Za glavni zaplet sojenja je včeraj poskrbelo vprašanje, kam so izginila vrata v straniščne prostore, s katerimi naj bi po pričanju ene od gostij bara tistega večera razgrajal – ne obsojeni, temveč žrtev prepira. Vrata bi lahko razkrila kakšen dokaz več o razsežnosti napada. Vrata je mogoče videti na fotografijah, ki so jih ob ogledu posneli kriminalisti, pozneje pa so se udrla v zemljo. Na policijskem seznamu zaseženih predmetov jih ni, v straniščnih prostorih pa zeva prazna luknja. Zdaj že nekdanji lastnik lokala meni, da jih je policija najverjetneje zasegla še isti večer, a tega ni videl, prav tako ni podpisal kakršnega koli zapisnika. Dodatno se je zapletlo, ko je zatrdil, da ga policija med ogledom kraja dejanja ni spustila v prostore in da mu nihče ni pojasnil, da ima pravico biti pri kriminalističnem ogledu, čeprav v policijskem zapisniku piše, da se je tej pravici odpovedal. »Prvič slišim, da sem se odpovedal tej pravici,« je pojasnil in dodal, da niti najemnika ni bilo na ogledu – iz istega razloga, ker jih niso pustili v prostor. Obramba, ki jo vodi odvetnik Gorazd Gabrič, zato napoveduje, da bo zaradi kršenja pravic vložila predlog za izločitev zapisnika o ogledu in vseh zaseženih dokazov. To pa pomeni, da lahko dokazni seznam ostane bolj ali manj prazen.

Kriminalist: nobenega navodila ni bilo

Kam so izginila vrata, ni vedel niti zaslišani kriminalist Andrej S., ki je tiste noči vodil preiskavo. Zatrjuje, da so jih kriminalisti pustili na tečajih. Je pa zanikal, da lastnik in najemnik lokala nista imela možnosti biti na ogledu kraja dogodka. Najemnik lokala da je ogled zavrnil, ker je želel iti domov, lastnik lokala pa z besedami, da nima nič pri tem. To je navedel tudi v zapisnik in o tem že takrat sredi noči obvestil preiskovalnega sodnika. Na očitke obrambe, da so celotno preiskavo vodili selektivno, zgolj z zavarovanjem dokazov proti obdolženemu Maksimoviću, je odvrnil, da to ne drži in da tisti večer ni imel še nobenega podatka, kdo naj bi bil storilec, niti tega, koliko jih je bilo dejansko udeleženih v prepiru. Zavrnil je tudi namige, da naj bi mu s policije pošiljali navodila, kako naj pelje preiskavo.