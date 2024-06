Sezona se bo začela 20. julija. Nogometaši Celja, branilci naslova, bodo pohod proti obrambi naslova začeli na domačem stadionu proti Bravu. Prvi pravi pokazatelj stanja v slovenski ligi bo derbi med Celjem in Mariborom v drugi krogi, prvi večni derbi pa bo v Mariboru na sporedu 24. avgusta (6. krog). Včeraj so bili izžrebani tudi pari 2. SNL. Pari prvega kroga 1. SNL: Celje – Bravo, Maribor – Domžale, Olimpija – Primorje, Mura – Nafta 1903 ter Radomlje – Koper, pari prvega kroga 2. SNL: Krka – Slovan, Tolmin – Vitanest Bilje, Jadran Dekani – Tabor Sežana, Dravinja – Drava Ptuj, Aluminij – Kety Emmi & Impol Bistrica, Ilirija 1911 – Triglav Kranj, Gorica – Rudar Velenje in Beltinci Klima Tratnjek – Brinje Grosuplje.