Francoski košarkarji so prevladovali na letošnjem naboru – med prvo šesterico so kar trije, kar je rekord lige po številu tujih košarkarjev v prvi deseterici. »To je pravi blagoslov, nekaj posebnega. Tri leta sem čakal na to, zdaj me preveva mešanica čustev,« je bil ob razglasitvi brez besed igralec, ki je letos igral za Bourg en Bresse. Drugi izbor je pripadel Francozu Alexandreju Sarru (Washington), šele na tretjem mestu pa najdemo igralca iz ameriške študentske lige, Američana Reeda Shepparda (Houston).