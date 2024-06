Vseh osem reprezentanc, ki so se uvrstile na zaključni turnir lige narodov, bo tudi igralo na olimpijskih igrah. Prvi dve četrtfinalni tekmi lige sta bili na sporedu včeraj. Na prvem srečanju je Japonska s 3:0 premagala Kanado in bo, če bodo slovenski odbojkarji nocoj boljši od Argentincev, njihov nasprotnik v jutrišnjem polfinalu. Zvečer sta igrali domača Poljska in Brazilija, zmagovalec te tekme pa se bo v drugem polfinalu pomeril z boljšim iz današnjega dvoboja med Italijo in Francijo. Gostitelji olimpijskih iger bodo v Parizu ob Kanadi in Srbiji tudi tekmec slovenske reprezentance v skupini A.

»Če sem povsem iskren, trenutno razmišljam le o tem, kako ekipo pripraviti na srečanje z Argentino, ki je pred nami. Sicer pa bodo v Parizu vse skupine enakovredne, težko je reči, da je ena težja ali lažja od druge. Vsi naši nasprotniki v skupini na olimpijskih igrah so zelo dobri, imajo različen stil odbojke, za vse pa velja, da so kompaktni, tehnično natančni, krasi pa jih tudi tehnična moč,« se je Gheorghe Cretu, selektor slovenskih odbojkarjev, na kratko dotaknil žreba na olimpijskih igrah.

V slovenskem taboru bolj kot o nasprotnikih v Parizu razmišljajo o še drugem obračunu z Argentinci v dobrem tednu dni. Minuli torek so jih v dvorani Stožice premagali s 3:0, s to zmago pa so dokončno potrdili svoj nastop v Parizu. Čeprav Argentinci niso osvojili niza, so v vseh treh nizih namučili slovenske odbojkarje, dva od treh pa sta se končala na razliko.

»V Ljubljani smo imeli pomoč gledalcev, na katero zdaj ne bomo mogli računati. To pomeni, da bomo morali kakovost igre dvigniti še za nekaj odstotkov, če se bomo želeli uvrstiti v polfinale. Vsaka tekma je zgodba zase, dejstvo pa je, da imamo v svoji igri še veliko rezerv. Največ jih je v naši konstantnosti, kajti ko se nam ponudi priložnost, da nasprotnika stisnemo v kot, moramo to izkoristiti. Nekajkrat do zdaj se nam je zgodilo, da smo le malenkost popustili in že smo bili v težavah,« je pred obračunom z Argentinci dejal Tine Urnaut, kapetan slovenske reprezentance.

Argentina, dobitnica bronaste kolajne z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu, je ligo narodov resda končala šele na osmem mestu, tudi po zaslugi slovenskih odbojkarjev, ki so premagali tako Srbe kot Kubance, vendar ima v svoji zasedbi nekaj odličnih posameznikov. V prvi vrsti to velja za izkušenega podajalca Luciana De Cecca, sprejemalca Facunda Conteja, korektorja Bruna Limo in najboljšega blokerja lige narodov Augusta Loserja. »Zavedamo se, da z uspehi pride tudi odgovornost, zato se ne smemo sprostiti po eni dobri tekmi. Zmagaš ali izgubiš, jutri je spet treba na trening ali tekmo in vse se začenja znova. To je edini način, ki prinaša uspeh,« je dodal Urnaut.

Slovenski odbojkarji bodo v Lodžu še tretjič igrali na zaključnem turnirju. Lani jih je v četrtfinalu ustavila Japonska in so bili na koncu sedmi, v svojem prvem letu so osvojili četrto mesto, predlani se nanj niso uvrstili. V letošnji sezoni so na turnirjih v Antalji, Fukuoki in Ljubljani prišli do enajstih zmag, s tem pa so že zaslužili 108.750 ameriških dolarjev, saj vsaka zmaga prinaša 9500 dolarjev, poraženec pa dobi nekaj več kot 4000 zelencev. Tudi če bi proti Argentini ostali praznih rok, so si že zagotovili najmanj peto mesto, s tem pa dodatnih 130.000 dolarjev, medtem ko zmagovalec dobi milijon dolarjev. Drugo mesto prinaša pol milijona dolarjev, tretje mesto 300.000 dolarjev in četrto 180.000 dolarjev.

Prvo mesto v ligi narodov brani Poljska, ki je lani v Gdansku v finalu premagala ZDA, po zmagi nad Italijo, ki je letos v Lodž prišla z drugo postavo, pa je bila tretja Japonska.