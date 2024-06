»V 26 letih festivala smo nastopili na 150 različnih lokacijah po Ljubljani, predvsem v mestnem središču. Letos uvajamo nov koncept, katerega cilj je, da festival preide v vse mestne četrti. Zato bomo poleg v mestnem središču nastopili tudi v Šiški,« je novosti letošnjega festivala pojasnila predstavnica Gledališča Ane Monro Leja Forštner.

Nastopajoči iz Gledališča Ane Monro, pripadniki Slovenske ulične skupnosti in umetniki iz tujine bodo nastopili na tradicionalnih in tudi bolj nekonvencionalnih prizoriščih, in sicer na ulicah, trgih, parkih, parkiriščih, dvoriščih in zelenicah stanovanjskih sosesk ter v podhodih. V Ljubljani se bodo prvi dan predstavili na Stritarjevi ulici, ob 10. uri. Festival bo v središču mesta do 4. julija, v drugem delu pa se bo pozornost preselila v Šiško. Oba dela programa bodo 4. julija povezali s potohodom oziroma s skupnim popotovanjem umetnikov in obiskovalcev od središča mesta do Šiške v obliki velike povorke. V Šiški bo dogajanje osredotočeno na okolico tako imenovanih Prekomorcev, stavbe na Trgu prekomorskih brigad 1, v kateri imajo svoje prostore različne nevladne organizacije s področja kulture, sociale in drugih neprofitnih dejavnosti.

Ana Desetnica se je sicer začela v Mariboru, festival pa bo poleg Ljubljane vabil še na ulice Novega mesta, Logatca, Ilirske Bistrice, Slovenj Gradca, Nove Gorice, Sežane, Kranja, Krškega, Izole, Gornje Radgone, Kamnika in Tolmina. Več kot sto nastopajočih iz 15 držav bo na skupno 41 prizoriščih pripravilo 40 predstav in 94 dogodkov. Podroben program je na voljo na strani www.anamonro.si.