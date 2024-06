Ljubljanski grad: Razstava fotografij pokrajin

V Palaciju in Stanovski dvorani ljubljanskega gradu so včeraj odprli razstavo mojstra pokrajinske fotografije Jake Ivančiča (na fotografiji desno) z naslovom Slovenija: simfonija razgledov. Vse do 1. septembra bo na ogled 23 izjemnih posnetkov z vseh koncev Slovenije, ki jih je Ivančič ujel v svoj objektiv.