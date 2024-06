Letošnja izvedba Jazz festivala Ljubljana bo imela koncertno vozlišče v Parku Sveta Evrope, ponovno so med prizorišča vključili Križanke, ki so po besedah nove programske vodje festivala Tine Lešničar nekakšen ambientalni sinonim za jazz, preostale dogodke pa bo gostil Cankarjev dom. Kot je poudarila, se letošnji festival poklanja koreninam tradicije in pozdravlja izrazito sodobne izraze v glasbi, ki segajo od severnobrazilskega Recifa, prek ameriškega »jazzovskega trikotnika« New Orleansa, Chicaga in New Yorka, z obratom do Stockholma in nazaj do domačije.

New Orleans, zibelka jazza

Začelo se bo v Križankah, z enim od vrhuncev letošnjega festivala – dvojnim koncertom dveh samosvojih glasbenikov dveh generacij, Chiefom Adjuahom in Terenceom Blanchardom. Poslušalce bosta popeljala v New Orleans, zibelko jazza. Sloviti trobentač in komponist Blanchard je denimo kar sedemkratni grammyjevec, dvakrat je bil nominiran za oskarja za filmsko glasbo. Glasbeno je opremil večino oziroma vsaj trideset filmov Spika Leeja, skupno je napisal glasbo za 82 filmov. Je prvi afroameriški skladatelj z opero, ki je odprla sezono slovite Metropolitanske opere v New Yorku. Na festival prihaja z devetčlansko zasedbo E-Collective with Atom String Quartet. Na ljubljanskem jazz festivalu je bil že leta 1998.

Trobentač, skladatelj, producent in inovator Chief Adjuah, ki je svoje razumevanje jazza razpotegnil v nove dimenzije tako imenovane »stretch music«, pa se z zadnjim albumom vrača h glasbi svojih neworleanških prednikov – plemena Črni Indijanci. V Ljubljani bo kot vodja zasedbe nastopil prvič, bil pa je tu že pred petnajstimi leti ob Marcusu Millerju. Trenutno najraje igra na svojo električno harfo, tokrat pa bo poprijel tudi za trobento. Prihaja s svojim kvintetom, da predstavi svojo zadnjo avtorsko ploščo Bark Out Thunder Roar Out Lightning. »Zvezdniška trobentača družijo globoke korenine v tradiciji pa tudi prek sorodstva, ki so se nekje vmes tudi prepletle, a sta njuni kreativni poti povsem različni,« pravi vodja programa.

Sokurator festivala Borja Močnik je med letošnje festivalske vrhunce uvrstil še koncert dveh jazzovskih veteranov, ki ju pozna tudi ljubljansko občinstvo, to sta kitarist John Schofield in kontrabasist Dave Holland. Nastopila bosta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Prejemnika več grammyjev sta bila nekoč člana ključnih zasedb Milesa Davisa, tokrat pa bosta igrala svoje avtorske kompozicije. Po zagotovilih Močnika bo šlo za mojstrski glasbeni dialog dveh vrhunskih glasbenih umov.

Park kot koncertno vozlišče

V parku pred Cankarjevim domom bo med drugim nastopil pianist Amaro Freitas, ki bo s svojim izvornim triom navduševal z novim zvokom brazilskega jazza. Koncertiral bo tudi eden najbolj iskanih tenorskih saksofonistov James Brandon Lewis z edinstvenim spojem gospela, bluesa in R'n'B, še enega biserčkov letošnjega programa pa pričakujemo z nastopom še vedno vitalnega veterana chicaške scene Kahila El'Zabarja. Ta prihaja z zasedbo Ethnic Heritage Ensemble, ki letos praznuje častitljivih 50 let delovanja. Nastopil bo še dunajski trio otherMother, italijanski Roots Magic ter nizozemski 14-članski kolektiv Tututu Orchestra pod vodstvom slovenske pianistke, skladateljice in intermedijske umetnice Mojce Zupančič.

Na prostem bo nastopil tudi švedski trobentač Goran Kajfeš s kvartetom Tropiques, na oder pa so povabili še dve slovenski glasbenici, violinistko Ano Kravanja in violistko Barbaro Grahor Vovk. Slovenske barve bodo zastopali zasedba Artbeaters pod vodstvom Petra Ugrina, DJ K'Pow ter multiinštrumentalist Boštjan Gombač in kitarist Igor Leonardi, ki bosta v soboto dopoldne poskrbela za najmlajše poslušalce. V paviljonu v parku Zvezda bodo v soboto dopoldne nastopili tudi mladi upi jazz oddelka ljubljanskega Konservatorija za glasbo in balet.

Na predvečer začetka festivala se v CD odpira tradicionalna razstava jazzovske fotografije, kamor je kurator Žiga Koritnik povabil rusko-ameriškega fotografa Petra Gannuskhina. Fotografa, ki je v zadnjih desetletjih obiskal v povprečju koncert in pol na dan, še vedno najbolj vznemirjajo prostori z avantgardno jazzovsko sceno, torej predvsem manjši klubi v New Yorku, na ljubljanski razstavi pa bo na ogled 28 fotografij različnih tehnik.

Novo podobo 65. Jazz festivala Ljubljana so pripravili mladi oblikovalci AA + Studio Kruh. »Naslanja se na značilnosti jazz glasbe, to so repeticija in variacija, tudi napaka, ki daje novo smer,« je povedal oblikovalec Gregor Makovec.

Mladi raziskovalci na velikem odru Vsako leto festival povabi v rezidenco mladega glasbenika, tokrat je priložnost dobil kontrabasist in skladatelj Gašper Livk, ki svoja znanja nadgrajuje v Amsterdamu. Kot predfestivalski dogodek bo 9. julija zaigral v duetu, 12. julija pride na oder solistično, 13. julija pa s triom. Ta program nastaja v sodelovanju z Inštitutom.abeceda, ki ima v rokavu še nekaj kart. Priložnost za nastope bodo namreč dobili tudi sodelujoči v programih abeceda VII. in Mladi raziskovalci VII., kar kurira Dré A. Hočevar. To bodo bobnar Gaj Bostič s projektom Mrk, violistka Manica Slapšak s projektom Elpis, jazzovska pevka Lana Petrovič s projektom Refleksije skritih resnic ter bobnar Anže Mikulan s projektom Mind the Moon.