Marjeta Čad Koncert v Tivoliju bi morali odpovedati ali prestaviti. Zadostni razlogi so ti, ki so jih navedli strokovnjaki s področja narave. Meni se zdi, da so takšne zadeve prehrupne za Tivoli. Obstaja še veliko drugih lokacij, tako da res ne bi smelo biti težav. Primerna lokacija za tak koncert bi bile Stožice, saj gre tja noter ogromno ljudi. Živim blizu Tivolija, zato sem morda še malo bolj skeptična. Včasih sem tja hodila na koncerte. Zdaj, ko živim blizu, pa me zelo moti, prehrupno je in ponoči grozno moteče. (Foto: Špela Ferlin, Tamara Čalošević)