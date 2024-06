Voditelji Evropske unije so na včerajšnji prvi dan rednega poletnega vrha v Bruslju podpisali varnostni sporazum z Ukrajino, obenem pa govorili o izboljšanju lastnih obrambnih zmogljivosti pred Rusijo, prednostnih nalogah Unije v naslednji petletki ter porazdelitvi najvišjih položajev v evropskih institucijah.

To je prvi uradni vrh EU po evropskih volitvah pred tremi tedni. Vmes so že imeli neformalnega, na katerem se jim ni uspelo dogovoriti o porazdelitvi ključnih položajev, so pa to potem dorekli naknadno – da bo predsednica evropske komisije spet Ursula von der Leyen iz Evropske ljudske stranke, predsednik evropskega sveta nekdanji portugalski premier Antonio Costa iz skupine socialistov in demokratov, zunanjepolitična predstavnica pa najverjetneje liberalna estonska premierka Kaja Kallas. Ta dogovor je včeraj čakal končno potrditev na večerji. So pa bila v igri tudi nekatera druga kadrovska vprašanja. Italijanska premierka Georgia Meloni naj bi pritiskala za podpredsedniško mesto svojega komisarja, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je napovedal ponovno imenovanje Thierryja Bretona za kandidata za komisarski položaj, vendar francoska skrajna desnica temu za zdaj oporeka in zahteva, da sama izbere kandidata, če zmaga na bližnjih parlamentarnih volitvah.

Za obrambno linijo ob Rusiji in Belorusiji

Varnostni sporazum EU in Ukrajine so v Bruslju podpisali von der Leynova, predsednik evropskega sveta Charles Michel in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je doživel topel sprejem. V sporazumu se EU enostransko zavezuje, da si bo še naprej prizadevala za zagotavljanje nadaljnje finančne pomoči, dobave orožja in usposabljanja ukrajinskih vojakov. Sporazum omenja tudi krepitev sodelovanja med obrambno industrijo v Ukrajini in EU ter v boju proti kibernetskim napadom in dezinformacijam. V osnutek sklepne izjave pa so zapisali, da bodo Ukrajini pomagali, kolikor dolgo bo treba, in da »Rusija ne sme prevladati«. Poljska, Litva, Latvija in Estonija so včeraj ločeno pozvale EU, naj postavi obrambno linijo vzdolž meje z Rusijo in Belorusijo.

Zelenski je dejal, da bo sporazum prvič vseboval zavezo vseh 27 držav članic, da Ukrajini zagotovijo obsežno podporo ne glede na morebitne notranje institucionalne spremembe. »Vsak naš korak nas približuje zgodovinskemu cilju miru in blaginje v našem skupnem evropskem domu,« je ocenil. Obenem je v Bruslju izpostavil začetek pogajanj o članstvu Ukrajine v EU, ki sta jih strani uradno odprli v torek. To je označil »za zgodovinski rezultat«.