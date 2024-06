Tretja je bila Anastasia Sanders iz ZDA, četrta Japonka Mao Nakamura, peta pa Avstrijka Jessica Pilz, druga v polfinalu in dvakratna svetovna prvakinja (2018, 2021), ki je lani na SP v Bernu zaostala zgolj za Janjo Garnbret. Zadnja, šesta v finalu je bila Francozinja Fanny Gibert.

»Zelo sem vesela, da mi je uspelo zmagati, lepa popotnica je to za olimpijske igre v Parizu. Polfinalni nastop je bil težji od finalnega, kjer pa sem ostala zbrana do konca. Mlade tekmice prihajajo, sama nisem najmlajša, a se bom borila, da jih bom premagovala tudi v prihodnje,« je takoj po tekmi v izjavi za organizatorje povedala Garnbret, olimpijska zmagovalka iz Tokia 2021.

V polfinalu je imela nekaj težav in ni osvojila vseh vrhov, v finalu pa je začela suvereno in zelo hitro osvojila prvega. Nato se je zahtevnost stopnjevala, a ji je uspelo še trikrat priti do konca. Ko ji je to uspelo zadnjič, je po nekaj padcih in novih začetkih po prijemu zadnjega balvana finala od sreče na steni tudi potočila nekaj solz sreče.

Petindvajsetletna Garnbret je olimpijsko sezono v svetovnem pokalu začela na najboljši možni način. Na Kitajskem je zmagala na obeh tekmah, na katerih je nastopila, konkurenco je premagala v balvanskem plezanju, nato pa je bila najboljša tudi v težavnosti.

Najprej je 9. aprila v Keqiau zmagala v balvanskem plezanju. To je bila njena 16. zmaga na balvanih v svetovnem pokalu. Nato je 14. aprila v Wujiangu je vpisala še drugo zmago v nizu, ko je vso konkurenco premagala v težavnosti. To je bila njena 27. zmaga v težavnosti v pokalu in skupno 43. Sedaj je najboljša v tem športu doslej pri številki 44.

Z zmagama na Kitajskem je dobila potrditev vrhunske forme v olimpijskem letu, kot tudi tokrat v Avstriji. Nato si je po kitajski uverturi vzela premor in ga konec aprila izkoristila tudi za obisk olimpijskega Pariza. S trenerjem Romanom Krajnikom sta si ogledala nov, zgolj za OI zgrajen športni plezalni park v predmestju Pariza, v Le Bourgetu. Olimpijsko vozovnico si je zagotovila že pred slabim letom dni v Bernu z zmago na svetovnem prvenstvu. V olimpijskih kvalifikacijah maja v Šanghaju in junija v Budimpešti letos ni tekmovala.

Izjemno je tokrat nastopila Buckley in navdušila poznavalce športnega plezanja. V finalu je osvojila tri vrhove in le na zadnjem klonila. Čeprav je tedaj zagotovo vedela, da je na zmagovalnem odru, pa je odšla s tekmovališča z dokaj jeznim izrazom na obrazu. Kljub temu je dosegla daleč največji uspeh v karieri, ki pa se je na članski ravni zanjo komaj začela. Na odru za zmagovalke je s širokim nasmehom sprejela srebrno medaljo ob boku Janje Garnbret.

Konec avgusta lani je Buckley na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila srebrno kolajno na balvanih, nastopila je tudi v težavnosti, kjer je bila šesta. Pred tem je konec junija v poljskem Tarnowu v polfinalu na balvanih osvojila sedmo mesto in kot prva za las zgrešila finalni boj za odličja na svoji prvi pravi veliki članski tekmi.

Garnbret je pred finalom v Innsbrucku v polfinalu osvojila prvo mesto, tretja je bila Buckley. Med Slovenkama je bila druga Jessica Pilz. Na 13. mestu je končala tretja slovenska polfinalistka Katja Debevec.

Garnbret je v sredo ob vrnitvi na tekme svetovnega pokala na prizorišču v Avstriji zasedla peto mesto v kvalifikacijah. Katja Debevec je bila sedma, debitantka na tekmah svetovnega pokala, Jennifer Buckley, pa 11.

Lucija Tarkuš je za eno mesto zgrešila polfinale, kvalifikacije je končala na 21. mestu. Sara Čopar je bila 47., Julija Kruder pa 57.

Med plezalci sta se na balvanih v polfinale uvrstila Gregor Vezonik in Anže Peharc, v kvalifikacijah sta končala na devetem in 13. mestu. Nastopila sta še Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar, a sta s 27. in 57. mestom tekmovanje že končala. Kvalifikacije je dobil Francoz Samuel Richard.

Tekmovalni teden v Innsbrucku se bo nadaljeval v petek z moškim polfinalom (13.00) in finalom (19.30) na balvanih. V soboto in nedeljo bo na vrsti še težavnost. Kvalifikacije bodo v soboto ob 8.30, polfinale pa ob 19.40. Finale bo v nedeljo, za moške se bo začel ob 19.40, za ženske uro kasneje.